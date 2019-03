Piden que Tamborada pase a manos de la Gobernación

La exigencia de ganar un mínimo de Bs 5.000 y la falta de infraestructura adecuada, son algunos de los factores que provocan poco interés entre las personas que buscan su primera vivienda. Ante ello, la Federación Departamental de Juntas Vecinales está pidiendo que esas obras pasen a manos de la Gobernación cochabambina para que ésta le otorgue un uso social.

Pedro Luna, vicepresidente de la Fedjuve, indicó que tras ver que no se está cumpliendo el objetivo de las viviendas sociales, considera que deben ser revertidas y pasar a manos de la Gobernación y que ésta determine si es un hospital o un complejo universitario, pero que no continúe vacía y deteriorándose.

“Nosotros hemos cuestionado la construcción y dijimos que serían ‘elefantes blancos’ que no cumplen una función social. Esa plata se hubiera utilizado para los servicios básicos de la zona sur. Ahora, a esta infraestructura se la debe dar un uso, por eso pedimos que sea una ciudadela para la universidad porque consta de campos deportivos o también se puede hacer un hospital debido a que más del 50% de la población es de la zona sur”, indicó Luna a tiempo de precisar que se cansaron de molestar a las autoridades del Ejecutivo por que hay muchos interrogantes y problemas en el proyecto.

“Han construido de manera irresponsable, todos quisiéramos vivir allí porque es un lujo, las viviendas de aquí son de media agua y algunas sin paredes”, lamentó Luna.

La zona la Tamborada es un área agrícola y la mayoría de las personas que viven son de clase media baja, algunos son exminero del trópico y del Valle Bajo cochabambino.

El condominio Tamborada está compuesto por 14 bloques multifamiliares, de 12 pisos, 672 departamentos, cuatro por piso y fueron concluidos en 15 meses a partir de la adjudicación, para ello a través de la AEVivienda y el Ministerio de Obras Públicas destinó un presupuesto de Bs 235,4 millones para la ejecución de los 14 bloques.

Sobre el tema, Freddy Gonzáles, asambleísta departamental por Demócratas, explicó que están realizando un pedido por escrito a la Gobernación de Cochabamba para que el condominio pase a su administración.

Gonzáles precisó que es un gran limitante el requisito de ganar Bs 7.000 para calificar y ser elegidos, hizo notar que con esos valores el propósito de dar una solución habitacional a las personas más vulnerables no se está cumpliendo, por lo que es urgente realizar el cambio de administración y que sea la Gobernación la encargada de definir el rumbo para aprovechar el dinero que el Gobierno central invirtió en algo que hasta el momento no está cumpliendo con su objetivo central.

“Al presente, todas estas obras son obras fantasma e inclusive los departamentos son más caros que en el mercado inmobiliario, y no se justifica el objetivo de viviendas sociales. Como no se ha cumplido el objetivo estamos pidiendo que estos predios vuelvan a manos de la Gobernación”, dijo Gonzáles que recordó que el pleno de la Asamblea Legislativa pidió al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa), un informe. El mismo indicó que todavía no se llegó con la red de alcantarillado y agua potable al lugar y que la modalidad que se optó para trasladar el líquido elemento para los Juegos Suramericanos para los 14 bloques fue en cisternas, algo que hasta el día de hoy se realiza. También se indica que se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales en la misma infraestructura, pero que no está en funcionamiento.