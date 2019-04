Piden a Cotas asumir defensa de personal que descubrió hurto

Si bien la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) expuso la auditoría externa del estado económico-financiero de la institución que respaldó los informes de la gestión 2018 que exponen un superávit de más de Bs 4,6 millones, delegados y socios de la institución manifestaron su malestar respecto al hurto millonario que golpeó a la entidad entre 2017 y 2018.

Las inquietudes, expresadas en la Asamblea Ordinaria de Delegados, no recaen sobre los estados financieros, sino en el direccionamiento de las investigaciones que encara el Ministerio Público y la posición de Cotas al respecto, donde hay distintos implicados, entre ellos quienes descubrieron el hurto.

“La Fiscalía está encarcelando gente que denunció el caso. Yo pregunto, ¿qué va a hacer Cotas para defender a esa gente?”, interpeló el delegado Luis Foianini, delegado del distrito 8, al Consejo de Administración.

En respuesta, desde el área legal de Cotas sostuvieron que esta apreciación es común, pero que se debe esperar a la conclusión de las investigaciones para determinar si existe o no participación de los funcionarios detenidos.

Entretanto, el delegado del distrito 3, Wálter Antelo, exhortó a los directores de la cooperativa a no dejar que la investigación quede dormida “como sucedió con el Caso Terrorismo”, sino presionar para tener resultados, que se definan los culpables y de esa manera evitar el malestar de las familias de los detenidos que descubrieron el delito. Al ser consultado, el jefe de comunicación de Cotas, Delmar Méndez, señaló que estos funcionarios detenidos no renunciaron y no fueron desvinculados, pero no precisó si siguen percibiendo sus beneficios. /AR