Pese a reclamos de los vecinos, el Concejo aprobó ampliar contrato

Cuatro horas de sesión del organismo deliberante fueron suficientes para que nueve de 10 concejales presentes aprueben el informe de la Comisión de Constitución, que pidió aprobar el contrato que amplía el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos con la empresa brasileña Vega-Solví por dos años, ocho meses y un día; la decisión se hizo pese a los cuestionamientos de Johnny Fernández, de UCS, y del abandono de la reunión del masista Johnny Zeballos, que se mostró disconforme con los informes sobre el tema que pidió y que hasta el momento no le hicieron llegar.

La sesión pareció empañarse con la presencia de la diputada Adriana Arias, del MAS, que representa a la circunscripción que abarca el Plan Tres Mil, que al ser residente en la zona aledaña al vertedero de Normandía, pidió a los concejales no permitir el uso del basurero y que hagan caso a la auditoría realizada por la empresa CAVE para la Gobernación, la cual sugiere que sea utilizado hasta junio de 2018.

Como la sesión convocada por la presidenta, Angélica Sosa, era para recibir una amplia explicación de parte del gerente de Emacruz, Johnny Bowles, este tardó más de dos horas en desglosar los servicios cumplidos por Vega-Solví a lo largo de cinco años, por lo cual era favorable ampliar el trato.



Requerimientos



Johnny Fernández continuó cuestionando el desconocimiento de los 14 servicios para los que fue contratada Vega-Solví, pues el contrato original no se lo hicieron conocer pese a los pedidos que hizo. “Me hubiese gustado saber cuáles fueron los servicios no cumplidos y si se pagó igualmente; también se habla de más de 50 compactadores para la recolección de la basura, pero fuera del quinto anillo están usando volquetas y también se está incurriendo en el subcontrato, lo que creo que estaba prohibido”, añadió Fernández.

Sin embargo, Johnny Bowles aseguró que en su amplia intervención aclaró todas las interrogantes del líder ucesista, incluido el adelanto, que para Vega-Solví solo fue del 4% cuando la norma permite hasta el 20%.



En cuanto a la molestia de los vecinos de los alrededores de Normandía, la diputada Arias presentará la denuncia ante el Ministerio Público para lograr que Normandía no opere más por el daño medioambiental que ocasiona a los barrios y el daño a la salud de los vecinos. Recordó que en un proyecto se invirtieron $us 300.000 para la construcción de un relleno sanitario metropolitano, el cual no se lo ha hecho.



Bowles indicó que atendiendo el pedido vecinal es que se han adelantado los pasos para lograr la ficha ambiental de la Gobernación, lo que permitirá lanzar la licitación para iniciar la construcción de la primera fase del nuevo relleno sanitario.