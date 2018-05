Peruana Alicorp concreta compra de Fino por más de $us 292 millones

Industrias de Aceite SA (Fino) anunció ayer la concreción de la venta del 100% de sus acciones a la empresa peruana Alicorp así como de las marcas, logotipos y signos distintivos necesarios para la operación. El valor de la transacción alcanzó los $us 292,96 millones.

La venta se concretó luego de más de un mes de que los miembros del directorio de Alicorp aprobaron por unanimidad la compra de las bolivianas Industrias de Aceite SA y ADM-SAO SA.

Cabe recordar, que Industrias de Aceite SA pertenece al Grupo Romero desde la década del 70 del siglo pasado y Alicorp es otra empresa que es parte del grupo empresarial peruano.

Fino no cambiará de dueño, sino que potenciará la estrategia de crecimiento de Alicorp en Bolivia y la región andina, ya que se trata de la principal plataforma integrada de consumo masivo en el país, con importantes fortalezas en la molienda de oleaginosas y la producción y comercialización de aceites comestibles y otros productos, según reveló el diario peruano Gestión.

Al tratarse de una transacción entre partes relacionadas, en enero de 2018, el directorio de Alicorp consideró pertinente salvaguardar la transparencia de la operación y las políticas de buen gobierno corporativo designando un comité ad hoc para evaluar los términos y condiciones de la operación.

“Creemos que esta transacción será especialmente positiva para el consumidor boliviano, que está en el centro de nuestras decisiones. Alicorp tiene los mismos valores y objetivos que Fino, buscando generar valor y bienestar en todos los países donde opera. Asimismo, el desarrollo del mercado es siempre beneficioso para la economía en general”, manifestó Juan Moreyra, gerente general de Fino, por medio de un comunicado de prensa.



Alicorp es una compañía de consumo que tiene operaciones de comercialización y producción en siete regiones de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú), y exporta sus artículos a más de 23 países.

Algunas de sus marcas más conocidas son los fideos Don Vittorio y Lavaggi, los detergentes Bolívar y Opal, y los jabones Bolívar y Marsella.



Otra transacción pendiente

En el hecho de importancia remitido a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en el que Alicorp anunció la totalidad de la compra de Industrias de Aceite SA, también informó que su subsidiaria Alicorp Inversiones toma la posición contractual y reemplaza a Inversiones Piuranas en el acuerdo de compraventa que esta había suscrito con ADM SAO de Bolivia en diciembre del año pasado, el cual se encuentra pendiente de cierre.



Cabe recordar, que la venta incluye las plantas de transformación de Santa Cruz de la Sierra, nueve silos de grano así como las actividades de distribución de ADM en Bolivia, donde trabajan unas 400 personas para el grupo.



La semana pasada, Alicorp anunció que junto con su subsidiaria Holdco Bolivia Inversiones, habían recibido un financiamiento de $us 400 millones, otorgado por JP Morgan Chase Bank National Association, MUFG Bank LTD, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.

El rango del potencial valor combinado de ambas empresas (Industrias de Aceite SA y ADM-SAO SA) sería de entre $us 390 y 420 millones.



Es una buena señal

La compra de Industrias de Aceite SA por parte de Alicorp es una buena señal para el país, según Marcelo Pantoja, expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

“Si bien en primera instancia se puede pensar que habrá una tendencia hacia el oligopolio en la producción de aceites, hay que verlo desde el punto de la inversión extranjera en Bolivia. Esta es una buena señal porque una compañía extranjera invertirá millones”, explicó y agregó que permitirá potenciar la capacidad productiva de la empresa.

A decir de Pantoja, el costo de molienda de granos en Bolivia es alto, debido a la falta de inversión en las plantas existentes.

Para el economista Vicente Cuéllar, toda inversión que se haga en el país, sea nacional o extranjera, es positiva para la economía, ya que permite incrementar la producción industrial y generar más empleos. “Es muy válido que empresas extranjeras operen las nacionales”, sostuvo.

En tanto que la Confederación de Empresarios Privados y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia indicaron que todavía desconocen mayores detalles de la operación.

La firma en números

500

Millones de dólares

Fueron las ventas que registraron en conjunto Industrias de Aceite SA y ADM-SAO SA. en el territotio nacional, en la gestión pasada.

2.500

TM/día

Es la capacidad de molienda de Industrias de Aceite SA . Dicha capacidad instalada es seis veces mayor a la que se tenía en los años 80.

601

Personas

Son las que trabajan en la actualidad en Industrias de Aceite SA, según datos de la empresa disponibles en la Bolsa Boliviana de Valores.