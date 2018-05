Organizadores esperan superar los $us 12 millones en Exponorte 2018

La meta es superar los $us 12 millones en ventas e intenciones de negocio en la 27.ª versión de Exponorte, feria multisectorial que se desarrolla en Montero hasta el 20 de mayo.

Hay buenas señales de que puede cumplirse el objetivo. Este año participan 500 expositores de diferentes sectores, como el automotriz, maquinaria pesada o banca, que ofertan sus productos; un 62% más que en 2017, cuando fueron 308.



El objetivo de los organizadores es superar los negocios y las 44.000 visitas de la anterior versión, según Jacqueline Ríos, gerenta de Exponorte.

En el contexto de la feria, ayer se realizó el tercer simposio internacional Productividad en Lechería Tropical en la Unión de Cañeros de Guabirá, evento organizado por la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), que contó con la participación de expositores internacionales de Brasil y Argentina, quienes abordaron temas de nutrición, genética y sanidad.



Además, el 18 y 19 de mayo se realizará el juzgamiento de animales de las razas gyr y girolando, que estará a cargo de un juez de la Asociación Brasileña de los Criadores de Cebú.

El sábado se llevará a cabo el remate élite de reproductores y matrices de las razas holando, gyr y girolando. Se presentarán alrededor de 20 especímenes pertenecientes a cabañas miembros de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) y Asocebú.



Disponibilidad de entradas



Como parte de su acuerdo como auspiciador oficial, que contempla el periodo 2017-2020, el Banco Fassil tiene a su cargo la venta de entradas a Exponorte a través de los puntos habilitados en los predios del campo ferial y en las agencias de la institución financiera en Montero, Guabirá, Portachuelo y Minero.



El costo de las entradas es de Bs 20 para mayores y Bs 10 para menores. El fin de semana el precio aumentará debido a la presencia de artistas.



El estand de Banco Fassil en la Exponorte está ubicado en la calle principal. El espacio ha sido acondicionado para ofrecer sus productos y servicios financieros a las familias y emprendedores bolivianos. El viernes, sábado y domingo contará con dos presentaciones diarias de títeres con la obra Mi Ahorro Mágico Fassil.



Por su parte, el Banco Ganadero está promocionando el sorteo de pelotas a través de su aplicación GanaMóvil.



“Tomando en cuenta la proximidad del mayor campeonato del mundo, cada semana sorteamos pelotas entre quienes tienen instalada y habilitada nuestra app”, manifestó Edgardo Cuéllar, gerente de marketing de la entidad financiera.

Los clientes con la aplicación instalada y habilitada participarán en todos los sorteos semanales que se realizarán hasta el 30 de julio.



Vehículos con descuentos

Autokorp, representante de Great Wall, oferta motorizados con descuentos de hasta $us 5.000 (reservas con $us 100). La vagoneta M4 se puede adquirir desde $us 16.400.



Toyosa cuenta con dos estands. En el primero se puede encontrar la variedad de vehículos Toyota con precios preferenciales en modelos, como la camioneta Hilux desde $us 29.900 y la vagoneta Rav4 desde $us 29.999.

En su segundo espacio oferta maquinaria pesada y agrícola.

Interés

39.000

Personas

Asistieron a la Exponorte 2017. Para este año, los organizadores prevén superar las 44.000 visitas.