Obreros piden evitar la politización del caso Cotas

Para los 530 trabajadores entre afilados y no afilados al sindicato de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), el robo perpetrado a la cooperativa debe ser resuelto por las autoridades competentes y de ningún modo el mismo debe ser usado como un botín político.

Peter Coca, secretario general del sindicato de Cotas, lamentó que se busque politizar el caso y que distintas autoridades ajenas a la Justicia y a la Fiscalía emitan opiniones que no benefician a las investigaciones.

“Estamos muy preocupados por cómo están las cosas mañana (por hoy) sacaremos una solicitada pidiendo que el caso se resuelva y se detenga a los responsables, pero también hacemos saber que vamos a defender nuestra cooperativa ante cualquier intervención injustificada que busca tener algún rédito político. No lo vamos a permitir”, dijo Coca.

Cabe recordar que Álvaro García, vicepresidente del país, indicó el daño económico a Cotas, a través de solicitudes ficticias de equipos electrónicos, llegaría a $us 100 millones y no $us 7 millones, por lo que afirmó que se hizo un “uso político” de esos recursos por parte de los opositores, por lo que ve doble delito.

El miércoles, se conoció que el exdirector de Marketing de Cotas, Hubert Gil, acusado de corrupción en este caso, afirmó en su declaración ante la Fiscalía el 14 de mayo que los recursos del negociado del programa Cotas en cuotas, de al menos $us 7,7 millones, eran para financiar el movimiento de campaña por el 21F.