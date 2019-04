No descartan demolición o colapso de edificio afectado por explosión

A cinco días de la explosión que estremeció la zona de Equipetrol a causa de una presunta acumulación de gas en la zona baja de un inmueble, los vecinos de viviendas colindantes todavía incrédulos con la situación limpiaban sus viviendas de los escombros y destrozos que dejó a su paso el hecho fortuito en la capital cruceña.

Eduardo Egüez recogía escombros desparramados y vidrios rotos. Cinco días sin dormir en su casa. Está a la espera de que alguien responda por los daños causados y de esta manera también se empiecen a unir cabos sueltos de la eventualidad. Por ahora tiene que salir; se le indicó que el edificio puede derrumbarse en cualquier momento.

De igual manera, trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acudieron para sellar la instalación de la fuga. “Ahora sí está todo cerrado, ya no saldrá gas ni por si acaso”, señala uno de ellos, mientras otro alza los hombros al ser consultado sobre la posibilidad de un colapso de la estructura, “está más cerca de estar abajo que arriba”, se limita a decir.

En este contexto, una de las entidades que saltó al escenario fue la Secretaría de Planificación de la Alcaldía cruceña. El titular, Emiliano Cronembold, anunció que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia está realizando un peritaje para determinar con precisión si el daño al edificio aplica a otra de las opciones: una demolición total o parcial del mismo.

“Notificamos a los vecinos que tomen sus recaudos y prevean cualquier posible intervención física de este inmueble que no cuenta con una aprobación para la edificación, se presume que no fue aprobada”, manifestó la autoridad, a tiempo de agregar que una vez que se construye un edificio, la municipalidad otorga un certificado de habitabilidad y ese es el punto de partida para la instalación de servicios básicos. Cronembold reconoció que tal certificado no existe.

Sin embargo, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, dijo que se debe determinar el proceso de aprobación de instalaciones, que debe pasar por cada uno de los filtros de la gerencia de YPFB Redes de Gas. Refirió que ante todo prima la seguridad y el cumplimiento de la normativa y concluyó señalando que el tema está en manos de la justicia y que se trató de un hecho aislado.

Las empresas, en orden

El presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas Santa Cruz (Adeigas), Miguel Cueto, recomendó a la población realizar instalaciones o extensiones de gas con las empresas que corresponden a la entidad y que están avaladas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Hasta el día jueves emitirán un comunicado, pero dudan de una posible fuga y aducen a una mala manipulación de las llaves de cierre.

En la web de la ANH existe un listado de más de un centenar de empresas respaldadas para estos trabajos (solo en Santa Cruz).