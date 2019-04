Ministro descarta intervención a Cotas tras hechos delictivos

El ministro de Trabajo, Milton Gómez, descartó por el momento, cualquier intervención a la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), luego de las irregularidades encontradas en las últimas semanas, donde se presume hubo un robo de al menos $us 7,7 millones con el programa Cotas en Cuotas.

“Ha habido un daño económico a los socios de la cooperativa, pero nosotros hemos dicho que no se hará ninguna intervención. Porque podemos ayudar indirectamente a los responsables y no estamos dispuestos a eso. Sin embargo, tenemos que ver las acciones legales que vamos a tomar”, manifestó Gómez, durante su informe oral que brindó ante la Comisión Económica de la Cámara de Diputados.

El diputado Felipe Dorado, peticionario del informe oral, aplaudió la no intervención de la cooperativa cruceña, aunque dijo estar preocupado de que ese Ministerio y la Autoridad de Supervisión de Cooperativas (Afcoop), no sean parte del proceso instaurado contra los presuntos culpables del daño económico.

“Solo están haciendo una intervención administrativa por parte de la Afocoop. Es necesario que se conviertan en parte del proceso y puedan investigar correctamente para limpiar la cooperativa”, dijo.

Dorado es de la idea de que se pueda detectar a todos los “vivillos y maleantes” de la telefónica y surja “una nueva camada” de dirigentes. Pidió que se la deje brindar telefonía móvil.

Algunas trabas

En su informe, Milton Gómez, enumeró algunos impedimentos para poder investigar a profundidad.

Entre estos, señaló que el Consejo de Vigilancia no cumplió sus atribuciones de vigilar el patrimonio de la cooperativa; se suscribió contratos y convenios lesivos a la cooperativa; Cotas no entregó a la Afcoop documentación solicitada en el proceso de supervisión y fiscalización in situ obstaculizando el trabajo. Además, de 89 documentos pedidos por Afcoop, solo entregaron 37 para verificar la ejecución presupuestaria y se constató que al menos, 123.000 socios no fueron reportados a la Afcoop.

Abogados

Félix Oros, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, denunció el constante amedrentamiento a los abogados que llevan el caso Cotas en la justicia y los allanamientos que sufren sus bufetes por parte de la Fiscalía.