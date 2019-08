Ministro Sánchez: 'El mar de gas lo hemos descubierto, pero ustedes no lo visualizan'

En un contexto de caída en la oferta y demanda del gas natural, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez arremetió en contra los periodistas a quienes afirmó que en su administración se descubrió "un mar de gas", pero que no se visualiza o no se quiere visualizar. Aseguró que el país produce 59 Millones de metros cúbicos día (MMmcd) y que hay una falta de entendimiento entre producción y nominación.

"El mar de gas lo hemos descubierto solamente que ustedes no lo visualizan, no lo quieren visualizar, y para encontrar el mar de gas hay que encontrar otros pozos, desarrollar no solo Boyuy, Iñiguazu, Boicobo, desarrollar Margarita profundo", señaló en conferencia de prensa.

Según el titular de Hidrocarburos, si no hubiera el "mar de gas", el país estaría firmando una protocolización por $us 900 millones para operar Iñiguazu profundo.

"Lo más importante es el mar de gas, lo sigo sosteniendo; es decir, lo que no quieren entender es que hemos descubierto uno de los reservorios más importantes (...). Gracias a ese reservorio -y ha hecho una nota Repsol- está perforando Boicobo profundo y Margarita profundo, si no hubiéramos encontrado ese mar de gas no estaría invirtiendo Repsol en dos pozos que paralelamente se van a perforar", aseguró.

Dijo que una vez que se cuenta con tres pozos, una planta y un mercado, YPFB devuelve los costos recuperables a la petrolera y efectivamente empieza el contrato.

Al ser consultado sobre la caída en la producción de gas a partir de 2015 al 2018 en un 30%, de 60 Millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a 42 MMmcd, negó este extremo y dijo que hay un problema de entendimiento entre lo que es producción y nominación.

"Esa es la nominación Brasil; nomina 15 MMmcd, Argentina nomina 20 MMmcd, Bolivia para el mercado interno 15 MMmcd, se hacen 45 MMmcd eso es la nominación, la capacidad de producción de Bolivia es de 59 MMmcd, y aumentaremos 3 MMmcd. Hay un problema de entendimiento; nominación no es sinónimo de producción", sostuvo.

En ese marco reiteró que el contrato de venta de gas a Brasil no finalizará el año 2019. "El contrato con Brasil es un contrato de reservas y tenemos para entregar a Brasil todavía aproximadamente 1 TCF y, a ritmo que Brasil está nominando, este contrato vencería el año 2024". Al respecto afirmó que YPFB y Petrobras están negociando la ampliación del mismo.

