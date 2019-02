Las entidades financieras que operan en Bolivia tienen un total de $us 812,5 millones en cuentas en el extranjero de los cuales, alrededor de $us 599,2 millones son recursos que se encuentran en inversiones y bonos soberanos, y $us 213,3 millones están destinados a cuentas en bancos corresponsales para operaciones de comercio exterior, según reveló este martes, el Ministerio de Economía.

Un informe dado a conocer por esta cartera de Estado, señala q ue de los $us 599,2 millones que invirtieron en el exterior, en títulos valores colocaron $us 263,4 millones y $us 335,8 millones corresponden a bonos soberanos que fueron adquiridos por los bancos en el exterior.

“Estas inversiones son de carácter transitorio y el nivel de rentabilidad es menor a los intereses que genera la cartera de créditos en el mercado local”, señala el Ministerio.

Adicionalmente, los bancos cuentan con $us 213,3 millones destinados a operaciones de comercio exterior, estos son recursos completamente líquidos, ya que se encuentran disponibles para atender cualquier requerimiento de operaciones de exportaciones o importaciones.

Estos recursos de la banca nacional aumentan el nivel de liquidez en otros países en desmedro de las necesidades que demanda la población para acceder a créditos.

“Por tanto, es importante que estos recursos que fueron invertidos en el exterior retornen al país para atender las necesidades de financiamiento de la población boliviana y así continuar con el crecimiento de la cartera de créditos del país”, demandó el Ministerio de Economía.