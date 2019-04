Mesa asegura que si es presidente no eliminará el doble aguinaldo

Carlos Mesa no está en contra del segundo aguinaldo, que es otorgado a los trabajadores asalariados bajo el requisito de que el crecimiento económico sea superior al 4,5%, y asegura que si llega a la presidencia del país no eliminará el beneficio. Sin embargo, cree que se pueden cambiar las condiciones para que su cumplimiento sea más justo.

"Hay un decreto que establece el crecimiento del PIB y el marco del 4,5% y creo que es un decreto que te da una razonabilidad en el pago del segundo aguinaldo. A mi me interesaría hacer una ligazón adicional, yo modificaría ese decreto en sentido de productividad", dijo Mesa en entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas.

El mandatario asegura que debe existir una relación salario-productividad que se convierta en una fórmula más justa para pagar el beneficio.

Mesa además aseguró que para cumplir los requisitos del pago del segundo aguinaldo deben usarse números reales, ya que tiene "serias dudas" sobre los indicadores macroeconómicos que presenta el actual Gobierno.

"Yo no me inventaría las cifras que eso sí me parece peligroso, que tu inventas el 4,5% y le agregas unas décimas o le aumentas dos para pagar el doble aguinaldo por razones políticas", agregó el candidato de Comunidad Ciudadana.

En 2018 se pagó el segundo aguinaldo luego de dos años en los que la economía no alcanzó las cifras de crecimiento que establece la norma que lo regula. Además, por primera vez se destinó de manera obligatoria el 15% del monto a la compra de productos nacionales.