Matias Ruffo: “Bolivia no puede seguir negando la biotecnología”

Lograr el uso pleno de la biotecnología es el objetivo de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), para ello, presentó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la soya biotecnológica (HB4) tolerante a la sequía. El material genético desarrollado por la empresa argentina Grupo Bioceres fue explicado por Ruffo que considera que la normativa boliviana debe contemplar los cambios tecnológicos que están vigentes en otros países.

¿Cómo evalúan el potencial agropecuario de Bolivia?

Sabemos que tienen un área de siembra muy interesante que, en el caso de la soya, es comparable a la del Uruguay. Conocemos de la variedad de productos que se producen y por eso consideramos que el evento HB4 tendrá un gran éxito en el campo boliviano.

¿Por qué?

Pues, porque se trata de una semilla que surge a partir de un gen de girasol y que ya fue presentado y aprobado en Argentina para el uso en la soya. Esta semilla biotecnológica se caracteriza por tener una excelente resistencia a la extrema sequía y que en comparación con semillas, sin este evento, el rendimiento es superior hasta un 30%. Sabemos que en Bolivia, en especial en algunas zonas de siembra, la falta de agua es un problema sin resolver por lo que consideramos que estas nuevas semillas ayudarán a los productores a mejorar sus ingresos.

¿En qué otros países están presentes?

Estamos presentes en Uruguay, Paraguay, Brasil y ahora buscamos incursionar en Bolivia con este nuevo evento que permitirá a la región tener una mayor presencia en la producción mundial de la soya. Una semilla que no es originaria del continente y por ello necesita de un tratamiento particular.

¿Cómo evalúan la actual norma boliviana que prohíbe el uso de transgénicos?

El tema de las leyes es algo interno que deben resolver las autoridades y los productores bolivianos. Sin embargo, ante el actual escenario productivo y de competencia la biotecnología es un herramienta vital para el productor y para un país. Bolivia no puede seguir al margen y negando la biotecnología si quiere estar en el mapa productivo de la región.

¿Es solo la biotecnología la que marca la diferencia y vuelve competitivo a un productor?

La biotecnología es fundamental, la misma permite una mejor planificación de la siembra. Ayuda al productor hacer frente a los eventos climáticos y le permite tener mayores rendimientos. Hay otros aspectos como el financiero que también inciden en la cadena productiva. Sin embargo, para lograr volúmenes importantes para exportar es necesario contar con un programa de biotecnología al servicio de la actividad agrícola.

¿El HB4 necesita de los agroquímicos?

Esta semilla no necesita de los agroquímicos, esta es otra de sus fortalezas, pues le permite al productor no realizar este tipo de inversiones. El HB4 es resistente a la sequía, tiene un mayor rendimiento en condiciones desfavorables y no necesita de los agroquímicos.