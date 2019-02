Más del 90% del empleo en comercio es informal, según informe de la OIT

Según el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, que publicó ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 90% del empleo es informal en Bolivia en los trabajadores del comercio.

“Con la excepción de las actividades financieras, la informalidad sigue siendo generalizada en los diversos segmentos de servicios de mercado. Por ejemplo, un promedio del 65% de los trabajadores en el comercio al por mayor y al por menor sector se emplea informalmente, en países individuales. Esta proporción varía del 22% en Costa Rica a más del 90% en el Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador y Nicaragua”, indica el informe.

Más adelante añade que, del mismo modo, la cuota del empleo informal en los sectores de transporte, almacenamiento y comunicación varía del 10% en Uruguay a más del 90% en Bolivia y Ecuador, dice en el subtítulo La informalidad permanece generalizada, incluso entre los salarios y trabajadores asalariados y en sectores emergentes.

El estudio subraya que el número de trabajadores asalariados en Latinoamérica (en oposición a los que lo hacen por cuenta propia o en negocios familiares) es alto. Del 63% en 2018. Pero que ello no es sinónimo de calidad en el empleo, ya que casi la mitad de ellos (45%) se desempeña en trabajos informales.

En este sentido, la OIT afirma que un 53% de los trabajadores latinoamericanos se dedica a la economía informal (fuera del control estatal y no fiscalizada), uno de los porcentajes más altos del mundo y que sube hasta cerca del 80% en países como Bolivia, Guatemala y Nicaragua.

Otra medición

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, aclaró que el Gobierno boliviano no mide con categorías dicotómicas (dos partes) como la OIT la “informalidad y formalidad”. Como el eje es la ‘economía plural’ se contemplan el trabajo comunitario y la economía cooperativista, privada y pública.

“En ese sentido, el porcentaje del trabajo asalariado que tomamos en cuenta es del 41,3% a 2017. Adicionalmente, el trabajo no asalariado (como el sector de los choferes) llegó al 49,3% y del familiar auxiliar, no remunerado, al 9,4%”, explicó la autoridad.

Señaló que el Gobierno mantiene porcentajes crecientes de trabajo remunerado y dijo que los esfuerzos del Gobierno hoy en día no están en la lógica de banalizar o criticar el trabajo informal. “Por el contrario, están en tratar de poder darles beneficios como la seguridad, jubilación o seguro de corto plazo. Justamente estos sectores no remunerados o que no tienen una relación empleado-empleador”, finalizó.

El 22 de enero, el presidente Evo Morales mostró que por el dinamismo de la economía y esfuerzo por promover fuentes de empleo digno, Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja de América del Sur, un 4,27%.