Mario Alberto Guillén Suárez: “El empresariado del país busca deslegitimar nuestros números”

Ocupa el cargo de ministro de Economía y Finanzas Públicas desde el 26 de junio de 2017. Fue colaborador del ex ministro Luis Alberto Arce Catacora y en su gestión como viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, impulsó la Ley de Pensiones y la Ley de Servicios Financieros, normativas que se constituyen en hitos históricos del Gobierno, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo creado por el exministro Arce.

¿Por qué existe la queja de los empresarios por los datos vertidos por el INE?

Hemos estado trabajando de manera coordinada desde el año pasado con ellos. El momento en que se genera un roce, es cuando establecemos el pago del incremento salarial. En el caso del salario mínimo, solamente se ha repuesto el valor adquisitivo del salario. Pero también en estas negociaciones, veíamos que era factible el pago del segundo aguinaldo. Esto, en base a que todas las variables económicas se basan en proyecciones. Constantemente proyectamos los números para ver cómo va la economía.

¿Qué lectura hacían?

Veíamos que la economía, en el segundo semestre de 2017, tenía un buen desenvolvimiento. Flojo el primer semestre, pero en el segundo semestre se reactiva la economía. Como el segundo aguinaldo se mide de junio a junio, teníamos un primer buen semestre de los 12 meses. A eso le sumábamos que tuvimos un buen desenvolvimiento en el tema hidrocarburífero el año pasado. Teníamos también una buena ejecución en la inversión pública, una recaudación impositiva por encima del año pasado, principalmente basada en el IVA Mercado Interno. Todas estas variables nos hacían prever y proyectar que el crecimiento de junio a junio iba a ser por lo menos a 4,5% para pagar el segundo aguinaldo. Por eso es que nosotros le comunicamos al presidente. También se les dijo a la COB y ahí es donde empieza la protesta de los empresarios. Injustificada desde mi punto de vista. En otros años, cuando había el segundo aguinaldo y les avisabas en septiembre, te decían que era muy poco tiempo para generar las previsiones, pedían tiempo para pagar. Todo esto para que los empresarios también se vayan preparando para un posible pago. Y ahí es donde se genera esta protesta de parte de los empresarios.

¿Qué piensa de la actitud de rechazo del sector empresarial?

Deducimos que ellos están buscando deslegitimar nuestros números para poner en duda el pago del segundo aguinaldo. Es como que los empresarios no quieren compartir los ingresos que tienen.

Eso no es correcto porque cuando hay un buen crecimiento del país, los que se benefician también son ellos, pero es parte del trabajo de todos los bolivianos el generar estos crecimientos. Esto también tiene que a llegar a los obreros.

¿Es una decisión política?

Nosotros nunca hemos utilizado el tema del crecimiento de manera política para decir que se paga o no. En dos años no hemos tenido el crecimiento suficiente y por lo tanto, no se ha pagado. Es una mala táctica de los empresarios, salir a hacer dudar de los datos del PIB, toda vez que estos datos siempre se basan en encuestas que se hacen. Es una recolección de la información que incluye también las fuentes privadas, es decir, las fuentes que ellos nos dan. Empezar a dudar de algunos números que nosotros tenemos también es dudar de la información que ellos nos dan. El crecimiento que hemos tenido el último trimestre está justificado y dentro de los promedios de anteriores años.

Hay sectores empresariales que se quejan de la ineficiencia de algunos ministerios ¿Será esta una estrategia para deslegitimizar las acciones del Gobierno como usted señala?

Nuestros ministerios han estado actuando, buscando ver las problemáticas que en su momento tienen los empresarios grandes y pequeños. Constantemente buscamos generarles mejores condiciones. Cuando han ocurrido algunos problemas, como inundaciones, el Ministerio del ramo ha evaluado para ver cómo podíamos generales mejores condiciones. Habría que evaluar con ellos el tema, para ver qué están catalogando como ineficiencia. Se les ha escuchado de que no invierten porque el Gobierno no les da seguridad ¿Qué opina?

Yo siempre he cuestionado eso y me he preguntado sobre las expectativas que tienen. Hemos generado una ley de inversiones, tenemos la seguridad jurídica que necesita el inversor. La inversión extranjera directa ha mejorado, incluso el año pasado se ha duplicado respecto al 2016. Creemos que las normas están claras. Pero ellos, siempre asocian la seguridad jurídica, por ejemplo, al incremento salarial o el pago del segundo aguinaldo porque seguramente ellos quieren determinar cuál es el incremento salarial todos los años y eso es lo que nosotros no vamos a hacer porque creemos que el aumento salarial debe ir de la mano de las necesidades de los trabajadores y de la evaluación y capacidad de nuestros empresarios. Si les dejamos esa decisión, vamos a volver al pasado donde ellos determinaban los incrementos salariales y a veces eran nulos.

En el ámbito país ¿En qué se basa el optimismo económico?

Las condiciones han mejorado respecto a lo que teníamos en el pasado. Los precios de los hidrocarburos y de los minerales han empezado a subir. La demanda de nuestros socios comerciales han empezado a mejorar en lo que respecta al tema del gas. En el tema de agricultura hemos tenido un muy buen año en plantación. En el tema de la soya si bien a comienzos de este año ha habido inundaciones lo único que ha hecho es que el periodo de cosecha se ha postergado. Entonces, si vemos la cantidad de hectáreas cultivadas, se han incrementado. Vamos a tener una buena cosecha de soya y eso se va a reflejar en el segundo semestre de este año. También hemos visto la necesidad e incentivamos el cultivo de la caña de azúcar para el etanol y eso, de acuerdo con los reportes que tenemos, hemos incrementado la superficie cultivada un 10%. Todos estos parámetros, más la inversión pública y una mejora en la demanda interna que se refleja a través del IVA Mercado Interno, nos está diciendo que la economía está volviendo a un ciclo ascendente.

¿Por qué no se consigue disminuir la informalidad?

El gran problema es definir qué es lo que se considera como informalidad. El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un concepto de informalidad y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene otro concepto. La OIT considera que la informalidad es que una persona trabaje en una unidad económica de menos de cuatro personas. Otros dicen que la informalidad está ligada a una estabilidad en los ingresos. Si la informalidad implica no estar en un registro público, entonces, habrá que medir desde ese punto.

Y en este sentido ¿Qué se está haciendo para registrar a sectores que no están inscritos?

No necesariamente la formalización implica que alguien pague impuestos porque tenemos el sistema de Régimen Simplificado que ya tiene una informalidad en su actividad. Hemos tratado de incentivar a través de mejorarle las condiciones crediticias a quienes sean formales y esa es la lógica. Siempre vamos a tener una parte de la población que decide hacer por cuenta propia sus negocios. En nuestro país está arraigado este tema, que les permita generar ingresos que no necesariamente está ligado a estos parámetros de informalidad. Hay informalidad, eso no se puede negar, pero creo que se ha avanzado mucho.

Los informales no logran pagar el segundo aguinaldo y la idea es que lo hagan ¿es así?

En realidad, todos deberían pagar el segundo aguinaldo. Por eso es que este debate de la formalidad e informalidad es interesante. Hay gente que trabaja en tu casa, y la pregunta es si es formal o informal. Sin embargo, tú le tienes que pagar el segundo aguinaldo porque hay derechos laborales constituidos.

Siempre se pone en discusión el tema de cooperativistas mineros y cocaleros que no tributan al Estado ¿están analizando el tema para formalizarlos?

Sobre los cooperativistas, una de las grandes discusiones es el tema tributario. Según ellos, tributan más que cualquiera. Nosotros les cobramos regalías e impuestos. El cooperativismo tiene incentivos tributarios pero, por otro lado, pagan impuestos. Una de las cosas en que hemos estado trabajando es el caso cocalero. En algún momento, vamos a ver la manera de generar un impuesto para este sector. Pero no olvidemos que ese es un régimen agropecuario y hay que ir buscando las maneras de hacer tributar a todos los sectores del área productiva.

¿Con qué sectores trabajan para que los cocaleros tributen?

Tengo entendido que participaron cocaleros de Yungas y del Chapare para ver cómo generar un canon tributario.