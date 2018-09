Mañana entra en vigencia la portabilidad numérica en Bolivia

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), recordó que desde el lunes regirá la portabilidad numérica, es decir, que los usuarios del servicio de telefonía móvil podrán cambiar de operador sin perder su número.

"El objetivo de este servicio es fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores del servicio móvil y a su vez se traduce en mejores tarifas, mejor calidad, incremento de promociones en beneficio del usuario, evitando los costos derivados por cambio de número telefónico y un uso más eficiente de la numeración", remarca un boletín institucional.

El documento explica que el trabajo previo se realizó en coordinación con las operadoras de telefonía móvil: Entel, Tigo y Viva, y tiene el objetivo de mejorar el servicio móvil al usuario final.

Según datos oficiales, más de 11,5 millones de líneas telefónicas de todo el país, se beneficiarán con este nuevo servicio.

Para cambiar de empresa, el cliente debe apersonar a la telefónica a la que quiere migrar y llenar un formulario de portabilidad, además, cumplir varios requisitos, como ser titular de la línea; no tener facturas vencidas (30 días posteriores a su disposición) o contrato vigente (que haya recibido un celular y todavía el plazo acordado no haya fenecido o no se hubiere pagado el valor del equipo), además de tener antigüedad mayor a 60 días en el operador actual.