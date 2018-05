El sector privado cree que el Gobierno infla el crecimiento económico que prevé, a través de una fórmula que suma las inversiones públicas aún no ejecutadas, con lo que el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) estaría registrando tasas fuera de la realidad. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) pide al Gobierno que se cambie el método para que no incida en el pago de un posible segundo aguinaldo a fin de año.

“El método de contabilidad devengada que usa el Gobierno suma la inversión pública al crecimiento. Si en enero se firma un contrato de construcción por $us 200 millones que se va a ejecutar en los próximos tres años, el actual sistema ya calcula como si todo el dinero se hubiera gastado al momento de la firma del contrato. Esos montos entran al cálculo del PIB sin que sea desembolsado.

Pero ese no es un crecimiento real, es un crecimiento inflado porque los desembolsos de ese contrato se hacen conforme vaya avanzando la obra”, indicó el presidente de la CNC, Marco Antonio Salinas en base a un análisis con sus expertos. El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe), según la CNC, confirmó que se usa ese método para la perspectiva de crecimiento cada año.



Esfuerzo por Bolivia



El sector privado observa este método, ya que incide directamente en el cálculo del pago del segundo aguinaldo.



Según el artículo 5 del decreto supremo 1802, para dar cumplimiento a la cancelación del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, que será otorgado en cada gestión fiscal, cuando el crecimiento anual del PIB, supere el 4,5%, se debe considerar la tasa de crecimiento observada del PIB de un periodo de doce meses anteriores a septiembre de cada gestión fiscal.



En ese sentido, Salinas reconoció que la inversión pública es uno de los catalizadores del crecimiento, pero no está de acuerdo con el sistema de cálculo que infla la realidad del PIB.



“Pero lamentablemente, por esta correlación del PIB con el segundo aguinaldo, nos perjudica al sector empresarial. Porque podría ser que un día acabemos con un 4,5% y se pague el aguinaldo; pero resulte que al final de la gestión, el crecimiento sea menor al 4,5%. Lo que pedimos los empresarios es que este cálculo del PIB sea con flujo de caja para saber lo que se gasta y no lo que se piensa gastar”, expresó.

Los analistas de la cámara no realizaron una simulación de uno y otro método para verificar la diferencia de las cifras, “pero de seguro el flujo de caja es menor”, dijo Salinas.



La explicación del INE



El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que para el cálculo del PIB se contabiliza la inversión pública registrada en la plataforma SISIN web del Ministerio de Planificación.



“Esta plataforma, conforme a la práctica internacional, utiliza una metodología denominada ‘base devengada’. Esto quiere decir que el sistema permite el registro de una transacción cuando el bien o servicio ha sido entregado y nace una obligación de pago. Esta forma de registro ha sido avalada por organismos internacionales y permite que se tomen las previsiones presupuestarias para la asignación de recursos”, menciona el comunicado enviado a EL DEBER.



También explicaron que la información del SISIN web es remitida al INE, que corrobora todo lo efectivamente ejecutado y que solo se toman en cuenta proyectos que tienen gasto en construcción y bienes de capita.“El INE, como instancia técnica, garantiza la veracidad de la información que produce y acompaña al país en las decisiones de política pública”, señala el documento.

Medición y previsión



Un experto en medición del crecimiento económico que pidió reservar su nombre, explicó que no hay medición del PIB, sino una estimación de la tasa de crecimiento para este año, que vendría a ser como una meta de la gestión.



“Decir que la economía va a crecer 4,5% es una meta y no implica que se esté haciendo una medición porque la medida del PIB demora un par de años. Basándonos en otros métodos de previsión, se logra obtener una tasa de crecimiento probable este año. Lo probable que el Gobierno ha sacado, es que va a ser 4,5%, pero no es una medición sino un objetivo”, recalcó.

Cifras del tema

1802

Decreto supremo

Instituye el segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” para los servidores públicos y trabajadores del Sector público y privado.

4,5



Por ciento

Es el crecimiento que se debe alcanzar para considerar el pago del segundo aguinaldo.