Los exportadores desahucian la venta de grano de soya a China

La venta de soya boliviana a China es poco factible, según revelan los exportadores. El alto costo de los fletes, sumado a que más del 90% de la producción del grano se industrializa, hace poco rentable el negocio con el gigante asiático.

El 20 de junio, el presidente Evo Morales anunció que desde China se detectaron “elementos no deseables” en la soya, lo que frustró un acuerdo de exportación.

Pero más allá de las observaciones, Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), señaló que la operación resulta poco factible por los temas logístico y mercado.

El líder empresarial dijo que Estados Unidos, Brasil y Argentina son los proveedores del grano a escala mundial, y pueden llevar a China a un costo menor. Detalló que el país tendría que gastar un 50% más que estas potencias para llegar al mercado asiático.

“La industria oleaginosa trabaja a menos del 50%. Logísticamente no estamos preparados. Si China fuera generosa, compraría productos terminados”, dijo Rojo.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, primero defendió la calidad de la soya nacional, dijo que los ‘elementos no deseables’, mencionados por China, no están en los campos de producción.



Agregó que la exportación a gran escala es factible, pero si se accede a tecnología, cosa que no sucede en la actualidad.



La carne es otro de los productos que Bolivia espera vender a China. Ayer los dirigentes del sector ganadero se reunieron en Santa Cruz para coordinar los detalles de la visita de una comisión de autoridades chinas que llega en agosto. El país espera vender 20.000 toneladas de ese alimento.