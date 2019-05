Leo Fleig Linale “La especialización es lo que va a generar el crecimiento”

La frecuencia con que se dan algunos accidentes hace que la gente considere la compra de un seguro, como sucede con las pólizas para automotores. Pero la frecuencia no debería ser el único factor a considerar. La severidad de un posible siniestro justificaría aún más la compra de cobertura; vale decir, que la pérdida de una vivienda o de un negocio puede llevar a la ruina al no precavido.

De ahí la importancia de saber identificar y cuantificar los riesgos a los que personas y empresas están expuestas, y este expertise viene de la mano de los corredores de seguros. Para hablar de esta amplia y compleja actividad, entrevistamos a Leo Fleig Linale, gerente general de Asescor S.R.L. Corredores de Seguros, en las confortables instalaciones del hotel Los Tajibos.

Fleig ilustra lo anterior de esta manera: una pequeña empresa puede sufrir un daño material de $us 10.000, pero el lucro cesante durante el año que estará paralizada asciende a $us 130.000. Para una pyme, este monto compromete la continuidad del negocio; en cambio, si está asegurada -a un costo anual de $us 2.000-, recobraría los $us 140.000. “Ahí radica la importancia de saber cuantificar y trasladar los riesgos al sistema de seguros”, afirma.

La cobertura para estos siniestros de baja frecuencia pero de alta severidad representa una oportunidad de crecimiento para el mercado de seguros. “Los canales de distribución en Bolivia están comenzando a fijarse en estos segmentos desatendidos”, señala.

La firma Asescor brinda servicios a empresas de los sectores petroleros, agroindustria, comercio, banca, pymes y otros. Tiene oficinas en las ciudades del eje central del país. Su gerente explica que su labor comienza con la identificación y el conocimiento de las actividades de cada uno de sus clientes. Tras el análisis, se diseñan los diferentes productos que ofrece el mercado asegurador. “Las pólizas de la compañías de seguros son el resultado final de una tarea bien hecha al comienzo por el corredor”, afirma Fleig.

El contexto internacional

Fleig indica que en Bolivia los seguros tienen una penetración de mercado equivalente al 1,5% del PIB nacional, lo cual puede resultar bajo considerando que países como Chile duplican ese índice. Argumenta que esto se debe, en parte, a que los canales de distribución no se los está integrando a la cadena de protección. Sin embargo, considera que Bolivia ha avanzado mucho al ser un mercado libre.

“La especialización es lo que va a generar el crecimiento en el sector”, asegura Fleig, pero aclara que aquello también depende de que la entidad reguladora (la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS) acompañe los cambios tecnológicos. “Si el regulador no está alineado a las nuevas formas de vender con tecnología que existen en el mercado, no se va a poder avanzar”, dice.

En mercados muy desarrollados, como el de Inglaterra, los corredores tienen un alto grado de especialización. Las eventualidades que se pueden generar en la aviación, transporte marítimo, en el sector energético o por causa de delitos electrónicos (hackers), merecen la atención de brokers enfocados en cada una de esas áreas. “En Bolivia tenemos que hacer de todo, por lo que debemos capacitarnos en esos centros especializados y estar familiarizados con cada actividad”, dice.

Asimismo, sostiene que el mercado de seguros debe analizar lo que se viene en los próximos cinco años. Pone como ejemplo lo que los viajeros en el mundo están demandando: un seguro contra accidentes “que se active y se apague” junto con el viaje. “Esto ya está disponible en otros países, pero si nuestra regulación no acompaña esas tendencias, va a ser muy difícil que exista mayor penetración en el mercado de seguros”, agrega.

Leo Fleig reflexiona que lo difícil en la vida es no saber planificarla y después tener que buscar otras fuentes de financiamiento que terminan deteriorando el patrimonio personal y empresarial. “Es tarea en común hacer algo en beneficio de todos”.