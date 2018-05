Lenny Tatiana Valdivia: “Todas las entidades se encuentran expuestas a los fraudes internos”

Las últimas irregularidades en el banco estatal, la salud de las entidades de intermediación financiera y la fortaleza del sistema son los temas que toca Lenny Valdivia, directora ejecutiva de la ASFI; en su criterio, los golpes que recibió el Banco Unión no son lo suficientemente fuertes como para poner en riesgo a la entidad y a los demás bancos que en la actualidad muestran número sólidos y con buenas proyecciones.

—¿Cómo garantiza la ASFI la estabilidad en el sistema financiero a partir de estos últimos casos irregulares?

La estabilidad del sistema financiero se refleja en la capacidad de resistir cualquier perturbación sobre las funciones que cumplen las entidades financieras. No afectando a la asignación de recursos financieros, al sistema de pagos, a la solvencia de las entidades financieras y a la liquidez. La estabilidad del sistema financiero está también asociada al nivel de confianza de los clientes en las financieras, reflejada en el nivel de solvencia, crecimiento de los depósitos y de la cartera de crédito, y el aumento del número de puntos de atención.

Actualmente, el sistema financiero se encuentra solvente, con niveles adecuados de liquidez, muestra un buen crecimiento de los depósitos y de la cartera de crédito; asimismo, los puntos de atención financiera van aumentando cada vez más.

Los últimos casos de fraude interno ocurridos en una entidad financiera no alteran en lo mínimo la estabilidad del sistema financiero y de la misma entidad involucrada, dado que no es un elemento relevante como para generar perturbación en el normal desarrollo del sistema y en el nivel de confianza de la población.

—¿Con qué periodicidad se hacen auditorías para verificar los sistemas de seguridad de las entidades financieras?

Las entidades financieras establecen sistemas de control permanente y, en parte, dicho control se encuentra en el trabajo de las auditorías internas, sujetas a un plan y cronograma de trabajo anual. En todo caso, ante requerimiento de las autoridades de las mismas entidades o de la ASFI, los auditores internos pueden realizar trabajos especiales en cualquier momento.

De acuerdo con el reglamento, para la seguridad de la información emitida por esta autoridad de supervisión, el auditor interno o la Unidad de Auditoría Interna es un elemento clave en la gestión de seguridad de la información de verificar el cumplimiento de la normativa regulatoria y de la propia normativa interna de cada entidad. Esta labor puede realizarse a través de evaluaciones internas y/o externas.



—¿Tiene la ASFI la potestad de sugerir a los bancos que mejoren sus sistemas de control en las entidades?



Por las facultades establecidas en la Ley N.° 393 de Servicios Financieros y la normativa prudencial, esta autoridad tiene atribuciones para instruir a las entidades financieras, entre otras cosas, la mejora de los sistemas de control interno, en el marco del establecimiento de una adecuada gestión de riesgos en las entidades financieras.

Es más, a partir de la ocurrencia de los eventos de fraude financiero interno que han sido de conocimiento público, la ASFI ha instruido a todas las entidades de intermediación financiera reforzar los mecanismos de control interno con los que ya contaban.



—El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que también había desfalcos en otras financieras, ¿por qué no se hacen públicos como sucede con el Banco Unión?

Todas las entidades se encuentran expuestas a riesgos, en este caso, los fraudes internos (desfalco), los cuales son parte de los riesgos operativos, que pueden ocurrir por fallas en los procesos, los sistemas informáticos y por las personas. Esta preocupación por este tipo de riesgo no solo es nacional, sino internacional, de ahí que existen estándares regulatorios para gestionar este tipo de riesgo y para establecer los mecanismos de cobertura. Tomando en cuenta que este tipo de eventos, en el marco de lo establecido en la Ley N.° 393 de Servicios Financieros, se constituyen en delitos financieros, las entidades efectúan las denuncias ante el Ministerio Público, similar al proceso efectuado por el Banco Unión S.A., por lo cual es información pública.



—¿Cuál es el reporte que tiene la ASFI de estos desfalcos?



La ASFI ha puesto en marcha la Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO), con el objetivo de consolidar los datos proporcionados por las entidades supervisadas, con relación a sus eventos de riesgo operativo; en este entendido, las entidades supervisadas se encuentran obligadas a reportar trimestralmente a la CIRO sus eventos de riesgo operativo.



Para el caso de eventos críticos, estos deben ser reportados a la CIRO en el día de conocido el mismo, remitiendo, además, hasta el siguiente día hábil administrativo de sucedido el citado evento, un informe impreso que detalle lo acontecido e indique las medidas que fueron adoptadas.



Respondiendo la segunda parte de su pregunta, lamentablemente solo se mediatiza lo acontecido en el Banco Unión S.A., porque existe una intencionalidad irresponsable de la clase política de sacar rédito sin tomar en cuenta que esto podría afectar la estabilidad del sistema financiero nacional.

—¿Se notaron más casos de desfalcos en el último quinquenio o se trata de casos aislados?

Estos eventos han ocurrido y seguirán ocurriendo; sin embargo, hay que reconocer, no en la magnitud del caso Pari y sin incidir en la estabilidad del sistema y de la misma entidad. Es importante señalar que la ASFI ha implementado un sistema de captura de información sobre eventos de riesgo operativo desde el mes de abril de 2018, sistema que se vino trabajando desde hace varios años, el cual permitirá el registro formalizado de eventos de fraudes internos y externos, entre otras tipologías de riesgo operativo.

—¿Se recomienda un perfil sicológico para contratar banqueros o depende de cada entidad?

Como parte de la gestión de riesgo operativo, en algunos países hacen énfasis en el sistema de reclutamiento, el cual debe incluir todos los aspectos, incluso el sicológico. Este proceso es importante, especialmente para las entidades financieras, donde existe un permanente flujo de dinero. De hecho, las entidades financieras siguen ese procedimiento; no obstante, debe ser fortalecido. También es importante mencionar que las entidades financieras registran en un sistema interconectado con ASFI la codificación otorgada a los funcionarios, tanto de altas como de las bajas, aspecto que es considerado a efectos de la evaluación de las contrataciones de personal por las entidades financieras.



—¿Qué deben hacer los bancos para generar confianza entre los ahorristas?

Es importante mantener una adecuada confianza y transparencia con los clientes y usuarios del sistema financiero, aspecto que permite una fidelización del cliente. La atención con calidad y calidez a los clientes es fundamental, la atención adecuada de sus reclamaciones, etc. Por otra parte, es importante mostrar la solidez, solvencia y estabilidad de las entidades financieras como parte fundamental para mantener la confianza de los ahorristas; es necesario que estos tengan plena confianza de que sus recursos están adecuadamente administrados.



—El año pasado, cuando surgió el caso Pari, la Policía dijo que fue relegada de las entidades y había seguridad privada. ¿Cómo está ahora esta situación?

La participación de la guardia privada en la vigilancia de los puntos de atención financiera en las entidades se mantiene y es algo que no surge después del caso Parí. La normativa emitida por la ASFI, vigente desde hace varios años, establece que las entidades financieras, de acuerdo al nivel de riesgo (alto, medio, bajo) de cada punto de atención financiera, pueden mantener policías, guardias de seguridad privada o ambos. La participación de guardias de seguridad posibilitó también que ante el crecimiento importante de los puntos de atención, tanto urbana como rural, se pueda contar con un mecanismo de vigilancia alterno a los policías, dado los limitados recursos de los mismos. Cabe aclarar que estos guardias de seguridad privada deben contar con autorización de las instancias competentes.



—¿A qué sanciones se somete un banco cuando perforan sus sistemas de seguridad tres veces en menos de un año?

La Ley N.° 393 de Servicios Financieros establece los tipos de sanciones administrativas, sobre las infracciones a la ley y la normativa emitida por la ASFI, realizándose una valoración de cada caso, dependiendo del nivel de gravedad y también considerando la valoración sobre la reincidencia o reiteración.