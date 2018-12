Las tiendas y shoppings recurren a los descuentos por bajas ventas

Con un flujo de caja robustecido por el pago del primer aguinaldo en el sector público y en algunas empresas privadas, las tiendas del centro cruceño y shoppings salen a la pesca de los clientes usando diferentes carnadas, como los descuentos, combos o el lleve dos y pague uno.

El sol quema y la humedad se pega en la ropa, por eso al entrar en las tiendas del centro cruceño es como llegar al polo sur; eso lo saben los vendedores, pues apenas uno entra salen al encuentro ensayando una gran sonrisa y un humor a prueba del comprador más exigente.

“¿Que busca? Tenemos camisas manga larga y corta y talles XXL, seguro que una le va a gustar”, aventuró una vendedora, que explicó que por fin de año la tienda Manhattan tiene la promoción Gasta más, paga menos, que consiste en combos que ofrecen dos o tres prendas que tienen una rebaja en sus costos, así por ejemplo: dos camisas clásicas más un pantalón antes costaban Bs 956, hoy se las ofrecen en Bs 860 o una camisa sport más un pantalón antes valía Bs 668 y ahora se lo vende en Bs 600.

Con la promesa de volver y comprar una camisa salgo del local, el calor sofocante me obliga a apurar el paso y entrar a la tienda Impulse, donde hay descuentos entre un 20% y 50% para pantalones, blusas y chalecos. También tienen el combo de paga uno y se lleva dos poleras deportivas Nike.

De nuevo en la calle, se puede observar distintos afiches en las puertas de los negocios que prometen verdaderos descuentos, como el caso de La Óptica, que ofrece rebajas de hasta un 70% o de la joyería Richardin, que tienta con un 50% de descuento.

Zapatillas deportivas con rebajas que oscilan entre un 10% y un 20% y ropa deportiva con descuentos de hasta un 50%, son otras de las opciones por el casco histórico de la ciudad.

Centros comerciales

En el Centro Comercial Norte (CCN) la fórmula es la misma. Bambinos ofrece ropa para recién nacidos desde Bs 40 y con descuentos de un 50%.

Extrañada por mi consulta por ropa femenina, la vendedora de Gímora aseguró: “Hay pantalones que valían Bs 380 y ahora cuestan Bs 150 y las blusas por las que se cobraba Bs 280 ahora se venden a Bs 100”.

En Las Brisas, Wome’n Secret tiene pijamas seleccionadas en donde se eligen tres y paga solo dos prendas. Mientras que en Cortefiel dos blusas se venden a $us 89 cuando antes costaba cada una $us 60; también los shorts que costaban $us 49,99 cada uno ahora dos se venden en $us 89.

“Acá la idea es vender, entonces por más clásica que sea tu marca debes bajar los precios”, contó la encargada de marketing de una de las tiendas del shopping.