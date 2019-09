Las remesas desde Argentina se desploman un 47% hasta mayo

La crisis que atraviesa Argentina está influyendo en las relaciones comerciales con Bolivia en todos los espectros de la sociedad. Es así que las remesas que llegan desde el vecino país han caído un 47% a mayo de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018. Los comercios en las zonas fronterizas de ambos países, ya no reciben pesos argentinos, solo dólares o bolivianos, además expertos señalan que la medida del Banco Central de la República de Argentina, que restringe la compra de dólares y su envío al exterior, agudizará aún más la difícil situación.

De acuerdo a los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), a mayo del año pasado, llegaron a Bolivia $us 75,8 millones desde Argentina por concepto de remesas, concentrando el 14% del total de las mismas. Mientras que a mayo de esta gestión sumó $us 40,2 millones, concentrando apenas un 7% del total.

Estos indicadores son avalados por Mamerto Machaca, jefe administrativo financiero de Argenper, empresa que transfiere dinero a Argentina, Perú y Europa, señalando que en promedio el balance de flujo de dinero desde el vecino país del sur se encuentra a favor de los envíos desde Bolivia, por encima de los fondos recibidos en un 80%, aproximadamente. Asimismo, afirmó que este declive en las remesas enviadas por los trabajadores bolivianos comenzó a principios de este año y se agudizó en los siguientes meses.

“Hasta el año pasado era negocio trabajar con giros de Argentina; hoy, por la política monetaria que tiene ese país ha disminuido considerablemente, al punto de que Bolivia envía más giros de lo que recibe”, dijo Machaca.

También explicó que es más rentable para la empresa trabajar con los otros mercados, como Perú y principalmente Europa (España), que Argentina.

Medida agravará situación

Para el economista Víctor Hugo Figueroa, las remesas se podrían reducir si se pretende enviar por encima del tope de los $us 10.000 mensuales fijados por el Gobierno argentino para los envíos al exterior desde ese país vecino.

Sin embargo, advirtió que las medidas dictadas por el gabinete económico del presidente Mauricio Macri tienen su impacto negativo en la economía boliviana, como el aumento del contrabando de productos comestibles y otros provenientes de la Argentina.

En esta línea, el economista Germán Molina, explicó que la medida del Gobierno argentino, incrementará el ingreso de sus productos a las ciudades bolivianas de la frontera, haciendo que la producción nacional pierda mucha más competitividad de la que ya ha perdido. También indicó que esta situación hará que el déficit en la balanza comercial con Argentina se acreciente, lo que provocará un mayor desgaste en las Reservas Internacionales Netas de nuestro país, además de las remesas.

“La tendencia es que la situación continúe declinando y no se va a solucionar pasadas las elecciones argentinas, en función de la política económica que asuma el nuevo Gobierno. Nosotros estamos acoplados económicamente con ese país; por tanto, nos afectará”, comentó Molina.

El economista Darío Monasterio, advirtió que toda esta situación está generando mayor presión al tipo de cambio en Bolivia, por lo que el Gobierno apelará a las reservas internacionales.

Por último, desde Yacuiba se informa que el comercio se encuentra semiparalizado, debido a la incertidumbre cambiaria.

ECONOMISTAS VEN LEVE IMPACTO EN EL ENVÍO DE DINERO PORQUE LA RESTRICCIÓN ES A PARTIR DE $US 10.000

La restricción por la compra del dólar en la Argentina tendrá su impacto en el envío de las remesas a Bolivia si están por encima de los $us 10.000, tope establecido por el Gobierno de Mauricio Macri. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, afirmó que por ahora los envíos de compatriotas residentes en el país vecino no se verán afectados, pero si la situación de crisis se agrava podría tener su impacto en la disminución.

“No sabemos el porcentaje de la caída, todo dependerá de la crisis y cómo reacciona el aparato productivo y exportador, y la demanda interna en Argentina. Por ejemplo, aquellos compatriotas que ganan en pesos argentinos se ven afectados por la subida de la inflación y eso hará que pierdan su valor adquisitivo para enviar en dólares o pierdan su trabajo”, indicó.

Mientras el economista Jorge Akamine precisó que la medida de control cambiario busca evitar la fuga de divisas, lo que provocará mayores restricciones en el envío.