Las mypes se reúnen con Evo para tratar el pago del doble aguinaldo

Llegó el día para que el Gobierno escuche a los privados sus observaciones y propuestas sobre el segundo aguinaldo. En esta oportunidad, la dirigencia de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Conamype) mantendrá hoy una reunión con Juan Evo Morales, presidente del país.

El encuentro está pactado para las 6:00 y, aparte del doble aguinaldo, se abordarán temas como el acceso a financiamientos a tasas competitivas y la búsqueda de nuevos mercados para la producción nacional.

La propuesta

Desde la Conamype explicaron que harán conocer al jefe de Estado que las manufacturas, en lo que va del año, apenas tuvieron un crecimiento del 1%, por lo que pedirán que el sector sea excluido para el pago del segundo aguinaldo.

Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype), sostuvo que la propuesta que están llevando a Morales es la de ser excluidos porque, de acuerdo con su criterio, la marroquinería, el trabajo en metalmecánica, la actividad textil y la del procesamiento de alimentos no registra indicadores positivos de crecimiento.

“Muchas de estas pequeñas empresas se están cerrando, por lo que no podremos cumplir con la norma. Somos respetuosos de la ley, pero cuando no se puede, no se puede. Por eso pedimos ser atendidos por el presidente, porque con sus equipos de ministros no se pudo llegar a ningún acuerdo”, sostuvo Vargas.

Cabe recordar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró un crecimiento acumulado a 12 meses (de julio de 2017 a junio de 2018) de un 4,61%, en donde se destacaron la agricultura, pecuaria, silvicultura, caza y pesca, con un 7,54%; construcción, con un 6,13%; y establecimientos financieros, con el 5,56%.

Sobre el encuentro de hoy, Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), sostuvo que va a estar atento a lo que se determine y aclaró que los trabajadores esperan que se cumpla con la norma, y para ello están abiertos a negociar los plazos de pago y no ser inflexibles en ese aspecto.

Huarachi recordó que este plazo puede oscilar, de acuerdo a la situación de cada empresa, entre 30 y 90 días, pero con la promesa de pagar el segundo aguinaldo.

Una buena señal

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), sostuvo que es importante que el presidente escuche de primera mano la situación real por la que atraviesan las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, por lo que considera que la reunión de hoy es una buena señal.

Nostas indicó que hasta el momento no recibieron una invitación del Gobierno.