La pequeña empresa pide no tocar el Salario Mínimo Nacional

El presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de La Paz (Fedemype), Nestor Sandy, dijo este lunes que buscarán reunirse con autoridades del Gobierno para exigirles que no toquen el Salario Mínimo Nacional (SMN) Bs 2.060 y que el rubro sea eximido del pago del doble aguinaldo.

De acuerdo con Sandy, el planteamiento radica en que la producción de la pequeña empresa se ha visto golpeada por el contrabando y la internación de productos chinos que saturan el mercado y quita oportunidades de ventas para la producción nacional.

"Nuestra posición es que no estamos de acuerdo con el incremento salarial porque no tenemos mercados, nuestra producción ha decrecido, no estamos en condiciones de pagar un incremento, además solicitamos mantener el mínimo nacional, que no se pueda tocar", afirmó Sandy, en contacto con radio Panamericana.

El planteamiento de la pequeña empresa es dado en medio de las conversaciones que encara el Gobierno con los empresarios privados del país, en donde la clase patronal ha solicitado al presidente que el incremento salarial para la clase trabajadora tenga como tope el 2%.

Te puede interesar:

Empresarios plantean a Evo Morales hacer ajustes al modelo económico

Privados plantean 2% de incremento salarial para este año