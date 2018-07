La inversión extranjera en Bolivia se duplicó en 2017

Pese a que la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe, en promedio, cayó por tercer año consecutivo en 2017, Bolivia experimentó un crecimiento del 116,1%, según el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2018, dado a conocer ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según el cuadro estadístico revelado por el ente regional, Bolivia pasó de $us 335 millones en la gestión 2016, a $us 725 millones el año pasado; es decir, hubo una diferencia de $us 389 millones, que representó porcentualmente, un 116,1% más.

Pero aún no se acerca a las inversiones que se experimentaron entre 2012 y 2013, cuando la IED llegó a $us 1.060 millones y $us 1.750 millones, respectivamente.

La región, a la baja

Mientras tanto, en América Latina y el Caribe, las inversiones en 2017 se quedaron en $us 161.673 millones; es decir, un 3,6% menos que el año anterior y un 20% por debajo de lo recibido en 2011.

A la Cepal le extraña esta baja, no obstante “a un contexto internacional caracterizado por un mayor crecimiento de la economía mundial, una elevada liquidez internacional, altos beneficios en las grandes empresas, y optimismo en los mercados financieros”.