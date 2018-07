La baja ejecución de los presupuestos en empresas públicas alerta a obreros

La ejecución presupuestaria de las empresas públicas llegó a apenas 16,9% hasta el cuarto mes de este año, según la última información publicada por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), del Ministerio de Economía, lo que ha alertado a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) que pidió un informe al Gobierno.

La ejecución supera solo con 0,5% a la ejecución en el mismo periodo del año pasado (16,4%).

Las empresas públicas que menos ejecutaron este año, fueron la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), con 0,3%; la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, con 1,7%; y Quipus, con 2,4%.

Del otro lado, las mayores ejecuciones se dieron en la Editorial del Estado (32,8%), la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), con 35,4%, y Mi Teleférico, con 35,4%.

Alerta en la COB

Preocupado por esa situación, el máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, manifestó que luego de un análisis que se realizó en el Comité Ejecutivo, exigirán información porque creen que afectará al crecimiento de la economía y la producción.



“Justo estamos tocando este tema. Ya hemos pedido un informe de la Comisión Económica (de la COB) y (en base a eso) a los diferentes sectores que representan a las empresas públicas estratégicas para (exigir) que se ejecuten los recursos que tienen. Es importante que se consoliden los proyectos. En la minería, podemos dar nombres de las empresas que no están ejecutando y eso puede generar efectos negativos en la economía, en la producción a futuro y a los trabajadores”, expresó Huarachi.

En abril, la COB y el presidente Evo Morales, acordaron el incremento salarial del 5,5%, menos de lo que esperaba el sector obrero, pero se garantizaba el pago del doble aguinaldo con la mejora de la economía que supere el 4,5%, con mayor producción de gas, el aumento en las recaudaciones impositivas, la reactivación de la minería y, además, el incremento en las inversión pública, entre otros aspectos.



Se insistió varias veces una explicación a los ministerios de Comunicación, Minería y Desarrollo Productivo, sobre los efectos de esta baja ejecución, pero no fue posible tener una respuesta hasta el cierre de esta edición.

Desde octubre de 2017, el presidente Morales ha venido exigiendo que se mejoren las ejecuciones presupuestarias y la inversión pública, lamentando la burocracia.

Explican algunas empresas

Según Antonio Tudela, director de la ESM, que solo tiene un 0,3% de ejecución presupuestaria, señaló que se espera que se protocolice el contrato para la producción siderúrgica, lo que sucederá recién en agosto.

“El Presupuesto General del Estado (PGE) nos va a dar recursos para la contraparte en la construcción de la planta siderúrgica. Tenemos un crédito de $us 396 millones vamos a llegar a los $us 480. Seguramente ese dinero nos van a desembolsar en agosto o septiembre luego de la protocolización del contrato”, señaló.



Por su parte, el gerente de Easba, Ramiro Lizondo, la empresa que llegó en cuatro meses al 35,4% de ejecución, explicó que se debe a que su presupuesto tanto de inversión como de funcionamiento no es muy grande (Bs 128 millones) dentro del PGE, ya que todo está siendo financiado con recursos propios”

“Pero a junio, ya estamos con el 54% y en el periodo de zafra (agosto y septiembre), alcanzaremos el 80%”, pronosticó.

Mientras tanto, la gerenta de Sedem, Patricia Ballivián, expresó que en las empresas Lacteosbol (con un 21,8% de ejecución), Cartonbol (28,6%) y la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), con un 25,2%, han ejecutado su presupuestos, especialmente en la producción y acopio de productos.

Hay más presupuesto



Por su parte, el exministro de Economía Luis Arce detalló dos puntos importantes por los que las empresas públicas tienen aún una baja ejecución de los recursos programados.



“Primero, los niveles presupuestarios son diferentes. Hay más presupuesto de inversión para este año. Segundo, hay que ver los planes de inversión anual, porque eso está determinado por cada obra en particular; a veces se junta el grueso de la inversión para el segundo semestre”, dijo.



El analista económico Alberto Bonadona dijo sin embargo, que el aspecto macro es la desaceleración de la economía que afecta a muchos sectores.

“El otro aspecto es que al inicio las empresas hicieron inversiones y eso permitió que tuvieran gastos. Pero ahora están en etapa operativa lo que significa gestión. Que no solo produzcan sino que amplíen y busquen mercado, mejoren sus productos y puedan alcanzar a un público. Pero eso no ocurre. La otra explicación es que muchas empresas han sido resultado de una enorme improvisación”, afirmó.

Espejismo



El asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, indicó que habría una mala programación presupuestaria en las empresas públicas porque se inflan los presupuestos, aumentando el ingreso de “otras fuentes internas” que significan un 20% que no existe.



“Es un espejismo presupuestario lo que se quiere hacer. Por eso, la ejecución de las empresas públicas que administran el 50% no lo ejecutan porque no hay la plata. Afecta a la economía y a la producción porque las empresas no están pagando las planillas de avance. Al no pagar, automáticamente se tiene un problema porque hay menos circulante en el país”, finalizó.

MÁS DEL TEMA

Sin Récord

Los analistas consideran que hasta fin de año habrá una mayor ejecución presupuestaria, pero no va a superar ningún récord, como quiere el Gobierno.



PGE 2018

El PGE 2018 aprobado en la Asamblea alcanza a un consolidado de Bs 214.649.608.533. Es decir, tiene un incremento del 2% en relación a 2017.



Objetivos

El PGE 2018 tiene el objetivo de fortalecer el aparato productivo y consolidar la industrialización.