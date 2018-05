La Policía desbloquea en Macharetí, en medio de una tensión legal por las regalías

La Policía volvió a actuar y gasificó a las personas que desde la madrugada de ayer bloqueaban el puente Macharetí que conecta Bolivia con Argentina y Paraguay y lo dejó nuevamente expedito.

La refriega empezó alrededor de las 19:30, duró más de una hora y de acuerdo con José Luis Quiroga, viceministro de Régimen Interior y Policía, hay 37 detenidos, dos policías y un bloqueador heridos.

Quiroga precisó que se incautaron dos ambulancias que estaban llevando a los bloqueadores y en las que se encontró bombas molotov y negó categóricamente que hubiera fallecidos.

A su vez, Carlos Romero, ministro de Gobierno, sostuvo que alguna dirigencia chuquisaqueña está buscando que muera alguien, pero remarcó que el Ejecutivo no le dará el gusto.

Romero señaló que el paso internacional está libre y que la circulación de los vehículos es normal, y criticó que los bloqueos sigan en la capital del país, pues en su criterio los únicos castigados son los chuquisaqueños.

“El campesino, el empresario, el comerciante, está siendo castigado, pues ¿a quién perjudica el corte de los pasos interdepartamentales?”, dijo Romero.

La autoridad sostuvo que los límites no están en discusión y lamentó que recién ahora se tome en cuenta Incahuasi, cuando antes se impidió al Gobierno nacional y a las petroleras realizar trabajos de exploración en Muyupampa.

“Chuquisaca debe saber que en poco tiempo se volverá el principal productor de gas del país y que gracias a un pozo compartido del campo Margarita el departamento, en concepto de regalías, recibió más de $us 200 millones”, subrayó Romero.

El desbloqueo

Galy Durán, presidente del Comité Cívico de Macharetí, explicó que la Policía aprovechó la oscuridad para realizar el desbloqueo y que no respetó a mujeres ni a personas mayores.

Durán señaló que por más de una hora se resistió el embate policial, pero que al final tuvieron que replegarse al monte.

“Son unos abusivos, pues entraron en nuestras viviendas rompiendo todo, sin respetar a los niños. Vamos a seguir con las medidas de presión, porque se deben respetar nuestros derechos”, aseguró Durán.

Refuerzos desde Sucre

Durante la jornada de ayer una multitudinaria marcha se volcó a la plaza 25 de Mayo de Sucre en protesta contra el Gobierno, que se niega a abrogar la ley que definió los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, y luego de una pausa en el bloqueo en Sucre de 24 horas las medidas de protesta se radicalizarán desde hoy.



Como se determinó en la reunión interinstitucional del martes, un contingente de unas 140 personas, entre universitarios, gremialistas, choferes, profesionales, empresarios, mujeres de los policías, salió de Sucre rumbo a Macharetí.

Al menos cinco buses, a las 18:00, salieron de la capital del país con el objetivo de llegar a la zona de conflicto y apoyar a los pobladores del lugar.



El escenario jurídico



Descongelar o no descongelar las regalías que genera el megacampo gasífero de Incahuasi es la apuesta fuerte de la Gobernación cruceña y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), situación que genera roces en la justicia; y mientras eso se define en Macharetí (Chuquisaca), otra vez se instalan los piquetes de bloqueo indefinido.



En lo que respecta al tema jurídico, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, informó que fueron notificados por el juez de garantías constitucionales, Alberto Guzmán, de que la estatal petrolera debe descongelar las regalías por el campo Incahuasi en un plazo de tres días a favor de Santa Cruz.

Peña explicó que la notificación es una respuesta al recurso que presentó la Gobernación, el lunes pasado, con el objetivo de que se conmine a la estatal petrolera a cumplir con el fallo que ordena el descongelamiento de regalías a favor de Santa Cruz.



“Si es que YPFB insiste en no cumplir el fallo, se tendrá que actuar en el ámbito penal, porque Yacimientos estará en el campo delictivo por no cumplir con el fallo de autoridades jurisdiccionales”, amenazó Peña.



Sin embargo, YPFB salió al cruce de la propuesta cruceña al enviar un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitando mantener la suspensión del pago de regalías y que se quede bajo su custodia hasta que se realice el estudio técnico que establezca si los reservorios de gas son compartidos o no entre Chuquisaca y Santa Cruz.



“Solicitamos al Tribunal, a través de la comisión de admisión, disponga se mantenga la suspensión del pago de regalías y se quede en custodia de YPFB hasta que se realice el estudio técnico”, señala parte del memorial entregado al TCP.

Cabe recordar que antes un juez de Santa Cruz admitió una demanda de acción de cumplimiento y resolvió y ordenó dejar sin efecto la suspensión de las regalías a Santa Cruz en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de ley.



Ante esa resolución, la respuesta de YPFB no se hizo esperar y envió un memorial haciendo notar los condicionamientos de una sentencia del propio TCP que dejó en suspenso el pago de regalías mientras no se haga la delimitación interdepartamental y se realice un estudio técnico para determinar si los reservorios de gas en Incahuasi son compartidos o están un 100% en territorio cruceño.

Dos condiciones



Sin embargo, más allá del escenario jurídico, desde el Gobierno remarcaron que para que se destraben los recursos generados por Incahuasi el camino es respetar el pedido del TCP, que determinó que se solucione el tema de los límites, algo que ya se hizo con la resolución ministerial 090/2018 y que seguidamente se vuelva a realizar otro estudio técnico, que, de acuerdo con YPFB, estará concluido el 11 de mayo.

Gonzalo Vargas, viceministro de Autonomías, subrayó que no se deben hacer distintas lecturas de un tema que tiene una solución técnica. “El tema límites ya está superado y tiene rango de ley, ahora solo resta esperar lo que indique el estudio técnico”, dijo Vargas.

Cifras

140

Personas

Es la cantidad de la delegación que salió ayer desde la capital de Bolivia hacia el megacampo. Van a reforzar a los bloqueadores.



33

Millones de Bolivianos

Es la cantidad de dinero que recibía la Gobernación de Santa Cruz cada mes antes de que el TCP determinara congelar las regalías.

8

Días

Es el tiempo que lleva el paro cívico en Chuquisaca. Algunos sectores piden que se lo levante, pues empiezan a escasear algunos alimentos.

En detalle

En Santa Cruz

Hoy, desde las 19:00, se realizará la Asamblea de la Cruceñidad, en la que se definirán las medidas de presión por el tema de las regalías congeladas.



Rechazo

Romero acusó a la oposición de estar detrás de la agresión de la que fue víctima el gobernador y de poner en riesgo su vida.



Compromiso

Urquizu sostuvo que su compromiso de trabajo por el pueblo de Chuquisaca sigue firme e intacto por encontrar mejores días y mayor desarrollo por el futuro de ese departamento. “Convocamos a nuestro pueblo a actuar con cordura y evitar cualquier tipo de violencia”, a tiempo de recordar que durante los momentos de violencia que le tocó vivir creyó que iba a perder la vida.