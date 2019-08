La Marcha por Tariquia llegará el martes a Tarija

La marcha en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft), que ya recorrió 86 kilómetros, llegará mañana a Tarija. Ese día se prevé la realización de un cabildo en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, para demostrar el rechazó que existe al ingreso de las empresas petroleras al territorio del área protegida.

A los pobladores de comunidades dentro de la Rnfft no les preocupa las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, quien calificó de una acción política a la marcha, que realizan desde el miércoles 14 de agosto.

Yeni Meza, vicepresidenta del Comité de Defensa del área protegida, manifestó que la marcha no tiene color político y solo es una defensa a la reserva para que no se destruya la ‘madre tierra’ y una transnacional petrolera no explote un recurso natural no renovable.

“No queremos que nos dejen aguas contaminadas por petróleo y nos obliguen a migrar de nuestras comunidades”, dijo Meza.

Además, los pobladores buscan la anulación del contrato petrolero firmado con Petrobras, que le autoriza el ingreso al área de San Telmo para perforar el pozo Domo Oso X1.

La semana pasada, el ministro Sánchez dijo que “desde el anuncio de los proyectos, en Tariquía, no ha habido ningún tipo de actividad petrolera en las áreas San Telmo y Astillero, por lo que no existe razón alguna de la marcha, que a todas luces responde a intereses políticos”.

DDHH apoya la acción

La Alianza de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos se pronunció a través de las redes sociales para manifestar su apoyo a los marchistas.