La ESM enfrentará sola la disputa con Jindal

Con un ingreso anual de Bs 8 millones ($us 1,14 millones) la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), enfrentará sola el proceso arbitral iniciado por la empresa india Jindal, por la ruptura del contrato para la explotación del megayacimiento de hierro Mutún en 2012. La Corte de Comercio Internacional (CCI) decidió apartar al Estado boliviano y la Comibol del proceso al que incluyó la firma que alegó daños y perjuicios por la ruptura.

En este contexto, la ESM que hasta 2015 fue declarada en quiebra, y luego fue resucitada con un fideicomiso de $us 2,7 millones, deberá enfrentarse a una demanda de $us 96 millones que reclama la firma asiática, por la disolución del contrato firmado en la gestión 2007.

Consultado sobre el tema, el gerente general de la ESM, Jesús Lara, dijo que la empresa está en condiciones de afrontar sola este litigio. Sostuvo que harán un análisis financiero sobre los costos que tendrán que hacer en la segunda fase del proceso. Este arbitraje se inició el 3 de marzo de 2014, dos años después de que la Jindal dejara el país.

“La ESM contrató sus abogados expertos en procesos internacionales. En esta nueva etapa vamos a asumir la defensa como una empresa autónoma estatal”, señaló Lara. El ejecutivo explicó que la firma en estos momentos es autosostenible y que no tiene ningún tipo de deuda.

Procurador ve triunfo

El procurador general del Estado Pablo Menacho, calificó el fallo emitido en fase jurisdiccional por la CCI como una victoria.

Explicó que el Tribunal Arbitral de esa organización no encontró responsabilidad del Estado boliviano, en el contrato de riesgo compartido firmado en 2007 por la Jindal y la ESM, que fue suspendido luego de que la firma internacional no cumpliera con los planes de inversión.

“Intentó incluir en la demanda al Estado boliviano y a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero nosotros dijimos que ni el Estado ni la empresa eran parte contractual del contrato”, afirmó Menacho.

Según la autoridad, el tribunal dictaminó que no tiene competencia para incluir en el proceso al Estado ni a la Comibol.

“Solo tiene competencia con la ESM que firmó el contrato. El día de hoy terminó el arbitraje para Bolivia y la Comibol. La controversia solo existe entre la ESM y la Jindal”, agregó.

Explicó que las empresas públicas si bien actúan a nombre del Estado eso no quiere decir que el propio Estado sea parte de las controversias enlas que participan.

“La ESM es una firma que cuenta con la capacidad de enfrentar este tipo de litigios, que son de carácter comercial”, dijo.

La ESM y la Jindal firmaron un contrato de riesgo compartido el 18 de julio de 2007 para explotar el 50% del yacimiento de hierro Mutún; según el contrato, la compañía india debía invertir $us 2.100 millones ($us 600 millones en los dos primeros años), condición que no se cumplió.

Para saber

Gastos del proceso

El tribunal ordenó a Jindal a pagar los costos de ese proceso al Estado boliviano por un monto de $us 360.000, y a Comibol $us 263.000.

Cobro

La siderúrgica Jindal Steel busca cobrar unos $us 96 millones ($us 36 millones por dos boletas de garantía y $us 60 millones por daños y perjuicios) al Estado, a la ESM y a la Comibol, por la intervención que fue sujeta por parte de las autoridades nacionales en julio de 2012.