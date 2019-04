La COB pide administrar los fondos de pensiones a través de un banco del trabajador

En una mesa técnica de la Comisión Económica, realizada el martes en La Paz, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), pidieron la creación de un banco del trabajador, con recursos de los fondos de pensiones. El objetivo principal, es mejorar los rendimientos de las pensiones que en los últimos años bajó considerablemente, por las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Se mostró un criterio que está madurando al interior de la Comisión Económica de parte de los trabajadores, de salirnos de la esfera de la Gestora Pública y que podamos ver la fundación de un banco de los trabajadores. Esto, para manejar nuestros dineros en un banco de segundo piso, para desde ahí, mejorar los rendimientos”, manifestó Hugo Gonzales, representante de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, cuando escucho proponer esta ‘intención’, al sector de salud, ante la comisión.

Sobre esta moción, Sandro Cossío, otro trabajador petrolero, ratificó que dicha “inquietud que nace de los trabajadores, tiene la idea de mejorar la rentabilidad para garantizar que los dineros que se están poniendo a la administración, vayan a generar intereses para los mismos trabajadores”.

Otro de los criterios que se manejan en la COB, según otras fuentes de los trabajadores, es el planteamiento de que la estatal Gestora Pública, que administrará los fondos de pensiones, en reemplazo de las AFP en dos años más, pueda abrir un espacio para que entregue recursos a la COB para instituir una cartera en el Banco Unión para dar créditos sociales para vivienda social, entre otros, a más bajo interés que el sistema financiero tradicional.

Pliego de la COB

De acuerdo al Pliego Petitorio 2019 presentado por el ente matriz de los trabajadores, la COB explica que los aportes jubilatorios de los trabajadores, son manejados por las AFP, cuyos fondos pertenecen a más de 2 millones de afiliados. Durante este periodo, han manejado más de $us 14.000 millones que han sido invertidos en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). En ese sentido, exigen una investigación exhaustiva a los contratos a sola firma de las AFP. Proponen que en el directorio de la nueva Gestora Pública estén dos representantes de los trabajadores.

Solicitan al Gobierno, la modificación de la Ley de Pensiones (065), “para mejorar la renta de jubilación con el aporte tripartito, dirigido a alcanzar una jubilación digna, con el pago del 100% sobre el total ganado por todos los afiliados y también, en los casos de enfermedades terminales, tomando en cuenta las 12 últimas boletas de pago”.

Asimismo, piden realizar la revisión de los artículos 17 y 131, modificada por el actual Gobierno el año 2017, para mejorar el porcentaje de jubilación, revisando la fórmula para el cálculo de una pensión como también la tabla de utilización de esperanza de vida, a escala nacional, sin discriminación alguna y sin sectores privilegiados.

El Gobierno

Se envió un cuestionario de cinco preguntas al Ministerio de Economía, sobre las demandas de la COB en el Pliego Petitorio 2019 y la propuesta de la creación de un banco del trabajador.

Sin embargo, respondieron que no iban a referirse al tema hasta que no concluya la discusión con la COB en la Comisión Económica que se reunirá recién este sábado, donde el tema principal, será el incremento salarial.

Al ser consultado al respecto, el vicepresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Herbas, señaló que no conoce la propuesta manifestada ni a través de los trabajadores, ni tampoco por lo expuesto en los medios de comunicación, por lo que evitó referirse al tema. No obstante, aclaró que hay una ley vigente y que existen dos gestoras (AFP) que se encargan de manejar los recursos de las jubilaciones.

Descabellado

El economista y experto en pensiones Alberto Bonadona, calificó de “descabellada” la propuesta de los trabajadores de la COB.

“Aunque la idea de un banco de los trabajadores suena bien, tiene que ser con los aportes de los trabajadores, por sectores, no con los aportes de las jubilaciones. No conozco la propuesta, pero si hacen eso, no solo sería una arbitrariedad y sobrepasarse de lo que pertenece a cada uno de los aportantes. Sería un verdadero desastre en función de los aportes. Tendría que verse cómo se darían estas acciones. Es una idea descabellada”, declaró.

Mejorar ingresos

Por su parte, el experto laboralista, Rolando Aróstegui, lamentó la falta de acceso a la información, de las mesas de trabajo y los temas que se están debatiendo entre la COB y el Gobierno, lo que le hace pensar “en que ya todo está cocinado”.

En lo que respecta a las modificaciones de la Ley de Pensiones, dijo que el principal objetivo debe ser buscar la mejor forma de mejorar los ingresos.

“En este momento, estamos en una situación en que los trabajadores no quieren jubilarse porque se caen sus ingresos. Y eso no se va a solucionar a partir de la creación de un banco. Este banco de los trabajadores puede solucionar muchos otros problemas. No me opongo a que se cree, siempre y cuando sea manejado como otros bancos en el mundo; es decir, con tasas de interés competitivas, dando acceso a créditos de vivienda o créditos a los que no pueden acceder por ahora, los trabajadores. Pero no va como una solución para el tema de pensiones”, finalizó.