Juez envía a Palmasola a presunto implicado en robo a operadora Cotas

El juez 3ro de Instrucción en Materia Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz, Martín Camacho, dispuso la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Pedro Alexander Ribera Herrera, esto en el marco del proceso investigativo del caso Cotas.

A decir del fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, el Ministerio Público presentó elementos de convicción que sustentan que el imputado es con probabilidad autor del hecho dentro del caso Cotas. Es acusado de los presuntos delitos de estafa agravada, legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa.

El presunto implicado en el desfalco, de acuerdo a las pesquisas policiales, era socio del expresidente de Cotas Leonardo Suárez, en un negocio ligado a la construcción.

Según el cuaderno de investigación, el imputado contribuyó a la constitución de la empresa Hogar Inteligente con el propósito de que en 2018 sea una más de las firmas que provea equipos electrónicos a Cotas.

Según la Fiscalía, Ribera habría recepcionado de la empresa Daher más de 150 televisores que fueron entregados a Hogar Inteligente con la finalidad de que opere como vendedor de equipos electrónicos a los socios de la telefónica cruceña.

El fiscal Osvaldo Tejerina señaló que Ribera fue aprehendido el 2 del presente mes cuando pretendía abandonar el país por el paso fronterizo de la localidad de Puerto Quijarro, donde fue aprehendido por efectivos de la Policía.

Defensa alega inocencia

La abogada Mónica Terrazas, en defensa del imputado, señaló que en la audiencia de medidas cautelares se desvirtuó, con documentación, los riesgos procesales en contra de su defendido.

La jurista señaló que los supuestos delitos no corresponden porque se demostró que su defendido no tiene ingresos económicos y que Cotas le debe a la empresa Hogar Inteligente desde enero y hasta la fecha no hizo los desembolsos. Indicó, además, que la vinculación de su defendido con Suárez, es falsa y que en 2017, cuando presentó la propuesta y fue admitida para vender equipos electrónicos de Cotas, no era parte del gobierno corporativo de la telefónica.

Objetan accionar de la Fiscalía

Uno de los abogados de Cotas, Jaime Soliz, no ve una acción transparente y objetiva de la Fiscalía en el proceso de investigación del desfalco a Cotas y cuestiona el procedimiento abreviado argumentando que están favoreciendo a los imputados con penas leves.

Se intentó tener una respuesta del fiscal Salguero al respecto, pero no atendió su equipo móvil.