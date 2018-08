Jubilados reciben entre un 20 y 25% de su salario

Los ahorros por décadas de trabajo no son suficientes para una jubilación digna y los extrabajadores se consiguen labores independientes. Así lo expresan algunos jubilados o los que están a punto de tener una pensión, consultados en La Paz.

Los cálculos de las pensiones mantienen una edad de hasta 110 años de vida del extrabajador y las pensiones llegan hasta un 25% de lo que ganaban como trabajadores activos.

“He trabajado más de 20 años para el Estado. Mi último sueldo era más de Bs 10.000. Cuando subió este Gobierno, dijeron que nos íbamos a jubilar con 70% u 80% del sueldo. Yo me dije que si llegaba al 50% iba a tocar el cielo de felicidad. Hice mis trámites, me hicieron caminar mucho. Resulté cobrando Bs 2.000. Me explicaron que mucha documentación se perdió en El Alto. Por más que reclamé no pasó nada. Ahora sigo trabajando con mi esposa”, contó Efraín Pareja.

Otro jubilado, que evitó decir su nombre, contó que por sus bajas pensiones se molestó por un tiempo y se negó a recibir ese monto. “Al final, me resigné y me dije que al mal pagador, aunque sea piedras hay que recibirle. Yo estoy disconforme. Ahora trabajo independientemente”, señaló.

María Angélica Fleitas dijo que recién estaba presentando sus documentos en la Administradora de Fondos de Pensiones Previsión BBVA y que dentro de 15 días le avisarían el cálculo para su liquidación. Pero dijo estar consciente de que va a tener que seguir trabajando.

Por otro lado, Nicolás Quinteros comentó que después de dos años de ‘peregrinación’ se resignó y renunció a los aportes que le debía una empresa porque nunca embolsó el dinero que le retenían de su sueldo a la AFP.

A su vez, el analista económico Alberto Bonadona explicó que tal como está enfocado el Sistema Privado de Pensiones, que funciona desde 1997, ofrece entre un 30%, 35% y 40% del total ganado. “Para que ganen más, si la persona califica por el Fondo Solidario y tiene 35 años de trabajo, recibirá una pensión que puede llegar a los Bs 4.200. Incluso puede superar el total ganado”, manifestó y agregó que los reclamos se deben hacer a la Autoridad de Pensiones y Seguros.