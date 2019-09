Joven pareja recibe pase para asistir todos las noches a Expocruz 2019

Sorprendidos y felices, así estaban Leydi Laura Céspedes y su esposo Víctor Hugo Padilla, luego de recibir su pase dorado que permitirá que asistan todas las noches de manera gratuita al campo ferial. Ellos fueron los primeros en ingresar.

Las puertas de Expocruz 2019 se abrieron a las 18:00. "No lo puedo creer", fue lo primero que dijo Leydi Laura, una estudiante de Medicina de 20 años, mientras abrazaba a su pequeño Dilan, a quién cargaba en sus brazos.

Lo llamativo es que antes del ingreso, ellos no estaban en la puerta. "Fue un joven que me vio con mi hijo en brazos y me cedió su lugar", resaltó.

Su esposo también demostró su felicidad y agradeció a los organizadores de la feria por el reconocimiento. Anticipó de que aprovecharán al máximo los pases y que tratarán de estar todas las noches en Expocruz.

La muestra ferial se inició este viernes y estará abierta al público durante diez días. Se informó de que para este año no habrá acto oficial de inauguración ni serenata por la efeméride departamental de Santa Cruz, esto en solidaridad con los municipios que sufren por los incendios en la Chiquitania

Así fue el momento del ingreso de Leydi y su familia:

Los desafíos de la Expocruz 2019

La cuadragésima cuarta versión de Expocruz, que arrancó este viernes, y finaliza el domingo 29 de septiembre, pretende superar los $us 100 millones en intenciones de negocio. Así lo estima Raul Strauss, gerente general de Fexpocruz, institución que organiza la feria. Cabe recordar que, en 2018 el evento generó un movimiento de $us 101,6 millones.

Strauss además señaló que para este año han trabajado el concepto de cercanía, de ser un lugar de encuentro, de experiencias positivas y de generación de confianza entre las marcas y sus consumidores a mediano y largo plazo.

En lo que respecta a la Rueda de Negocios que realiza Cainco en el marco de Expocruz, Ricardo Reimers, gerente de servicios empresariales de la entidad, indicó que para esta versión la participación internacional ha repuntado.