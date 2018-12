José Suárez Núñez: “Pdvsa está en quiebra técnica, debe casi 2.000 millones de dólares”

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa petrolera con la reserva de crudo más grande del mundo y principal generadora de ingresos para el presupuesto venezolano, está en una situación crítica. Durante 2018 no ha podido producir suficiente combustible para satisfacer la demanda necesaria para su consumo y cumplir los contratos de suministros con sus clientes. Según el último reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en octubre del presente año Pdvsa solo produjo 1 millón 171 mil barriles diarios de crudo, un descenso constante que se ha mantenido en los últimos años.

Esta cifra, que representa la producción más baja del país, desde su creación a finales de la década de los 70, no asombra a José Suárez Núñez, el periodista más veterano de la fuente energética en Venezuela. “Petróleos de Venezuela tiene que ser refundada, porque está destruida, no administran el negocio con criterio petrolero, sino político, crédito que llega, crédito que desaparece”, fueron las primeras palabras en la entrevista exclusiva con EL DEBER mientras habló sobre el contenido de su libro El engaño de la faja.

El título de su libro gira en torno a la petrolera Pdvsa, ¿por qué ‘El engaño de la faja’?

Pdvsa está ubicada en la faja petrolífera del Orinoco, una extensa zona rica en petróleo pesado y extrapesado al norte del río Orinoco. El engaño de la faja hace referencia al Gobierno venezolano, que salió mundialmente a ofrecer un petróleo extremadamente malo. Un petróleo denso de 8 grados API, un crudo que si no se mezcla con nafta, no sirve para comercializarlo, por lo tanto, no es posible venderlo con esas características.

Si es un engaño, ¿por qué hay empresas de China y Rusia interesadas?

Hay que saber cómo les dieron esos contratos. Porque ellos, al final, van a tener que pasar ese petróleo por un proceso de limpieza. Además en la faja, hacia el norte, hay bastante crudo liviano. Yo desconozco las nuevas empresas de la faja fundada por los rusos, dicen que están produciendo tantos barriles, pero en el fondo no hay quién te dé una cifra real.

¿China se convirtió en socio estratégico de Venezuela?

Los acuerdos petroleros firmados por Chávez y Li Changum sitúan a China como primer socio estratégico de Venezuela en el negocio petrolero, acordaron crear una empresa de taladros. Ya han pasado 11 años y no han fabricado un solo taladro, ni la flota petrolera binacional.

¿Hay datos de otras exportaciones?

De forma malintencionada no indican cuánto se exporta desde las refinerías de Venezuela. Presentan cifras globales de 2,1 millones de barriles diarios exportados de petróleo y productos, por todo el sistema de refinación nacional. En resumen, se redujo la exportación de crudo y productos con respecto a años anteriores.

¿Cuál es la situación real de Pdvsa?

Los resultados financieros de Pdvsa en los últimos cuatro años han sido tan negativos que la petrolera estatal tuvo que acudir en el año 2013 a un artilugio contable que consistió en la venta al BCV del 40% de la Empresa Nacional Aurífera S.A. por 12.000 millones de dólares.

¿Esta transacción dio resultados favorables?

Ese año cerró con beneficios contables sobre los $us 5.000 millones, un resultado artificial por la referida negociación. Evidentemente sin la asistencia del BCV la compañía Pdvsa mostraría cifras en rojo y evidenciaría un colapso financiero.

¿Cuál cree que será el futuro de Pdvsa?

Petróleos de Venezuela fue convertida en la gran financista del proyecto socialista de Hugo Chávez. La empresa pagó los gastos de promoción social de los dos gobiernos chavistas. Pdvsa está en quiebra técnica y debe casi 2.000 millones de dólares. Se está quedando sin refinerías; en 1999 tenía 24, en 2017 se redujeron a ocho y hoy solo quedan dos.

Después de tanta investigación, ¿a qué conclusión llega en su libro?

Solo expongo hechos, es una investigación de más de 25 años. No acuso a nadie de nada. Pero la conclusión de fondo es que el negocio petrolero en Venezuela se derrumbó, aunque Pdvsa fuera diseñada para ser una de las más grandes petroleras del mundo.