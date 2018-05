James M. Roberts: “Está en la zona roja de la libertad económica”

Hace 42 minutos

James M. Roberts, investigador de la Fundación Heritage y responsable de editar las secciones de estado de derecho y libertad monetaria del Índice de Libertad Económica que anualmente publica la institución, está en Bolivia para presentar el trabajo, gracias a la Fundación Nueva Democracia.



¿Cuál es la relación entre la libertad económica y el crecimiento de un país?

Entre más libertad económica, prosperidad en términos del PIB per cápita, medioambiente más limpio, y oportunidades para generar puestos de trabajo en el sector privado, hay mayor prosperidad. El índice es valioso para un país, ya que sirve para mostrarse al mundo. Los inversionistas extranjeros acuden a este tipo de estudios para tomar sus decisiones sobre dónde invertir.



¿Cuál es la situación de Bolivia en el índice de este año, con respecto al de 2017?

Descendió algunos puestos y actualmente se sitúa por debajo de los 50 puntos (con 44), que es la puntuación saludable. Bolivia se encuentra en la zona más baja (roja), que es la contraria de libre. Al ciudadano tal vez esto no le importe, porque piensa que está bien y que su situación mejorará gracias a la recuperación de los precios del petróleo, pero en el largo plazo la realidad será otra.



¿Cómo influye la informalidad en la libertad económica?

La informalidad es un problema que refleja la ausencia de un sistema judicial libre y rápido, donde no se debe pagar un soborno por el fallo de un juez. Todo eso afecta las decisiones de inversión, especialmente las que provienen del exterior. Ocasiona que la gente se pregunte si es mejor invertir en una fábrica, comprar tierra para desarrollar agricultura o depositar su dinero en bancos de Londres o Nueva York. Esas decisiones tienen un impacto en la libertad económica.