Invierten $us 800.000 en los predios de Fexpocruz

Fexpocruz invertirá $us 800.000 en la remodelación de la fachada de su Centro Internacional de Convenciones y en otras mejoras en los pabellones y el predio ferial.

“Los trabajos se iniciarán esta semana. Queremos hacer de Fexpocruz una organización de clase mundial, con ferias y eventos de talla global”, manifestó Raúl Strauss, gerente general de Fexpocruz.

Una de las zonas que registrará mayores cambios será la fachada del Centro Internacional de Convenciones. El resultado será una plaza de más de 1.000 metros cuadrados, ya que se van a unificar las aceras (internas y externas).



Además, la organización empresarial está destinando recursos a temas de innovación, de tecnología digital y nuevos servicios, tanto para expositores como para los visitantes.

En cuanto a los participantes, el 80% de las empresas provenientes de todos los sectores productivos del país y de naciones como Argentina, Brasil, Cuba, Perú, Estados Unidos, China y la Unión Europea ya confirmó su reserva.



El sector automotriz es uno de los más dinámicos y eso se ve reflejado en las empresas que participan en Expocruz. Todas las concesionarias (45 empresas que representan a 150 marcas) que estuvieron presentes en 2017, ya aseguraron sus espacios para este año.



En la edición pasada se dieron cita al evento 2.360 expositores. En los 10 días que dura la feria, 455.620 personas ingresaron.



Los ejecutivos de Fexpocruz también realizan una serie de gestiones para facilitar los trámites migratorios y de aduanas a los expositores. Cabe recordar que 30 días antes del inicio de la feria y 30 días después de su conclusión, el predio ferial es declarado recinto aduanero.



En cuanto al tema del alojamiento, el hotel Buganvillas es el oficial de la muestra. Por su parte, el Banco Ganadero será un año más el principal patrocinador de Expocruz y además tendrá una agencia completa en atención en la feria.



El transportador oficial, Boliviana de Aviación (BoA), brindará un trato especial a los expositores (hasta 500 kilos de carga con un 20% de descuento y el 20% de descuento en pasajes), explicó Víctor Hugo Suárez, gerente comercial de Fexpocruz.



Las empresas podrán acceder a los pabellones para comenzar con los arreglos de sus estands en los primero días de agosto. En las áreas descubiertas ya se pueden hacer trabajos. Imcruz, que en 2017 ocupó una superficie de exposición de 2.300 metros cuadrados, amplió su espacio y está construyendo un showroom donde funcionaba el local de L&M.



Un centro de negocios



Un reciente estudio de mercado realizado por Captura Consulting reveló que el 95% de los encuestados en Santa Cruz considera que Expocruz es la feria y el centro de negocios más importante del país, lo que se ve reflejado en la participación activa de inversionistas y emprendedores de más de 20 países.



Cabe recordar que en 2017 el sector automotriz generó $us 27 millones; el agroindustrial, $us 21,5 millones; el comercial, $us 19,6 millones; el inmobiliario, $us 10,7 millones; el pyme, $us 3,8 millones; y el resto, $us 15,5 millones.

Este año, la cuadragésimo tercera versión de Expocruz se realizará del 21 al 30 de septiembre.