Inversión Extranjera Directa cae un 56% en Bolivia, su nivel más bajo desde 2006

Continúan los nubarrones sobre la economía boliviana. De acuerdo al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Inversión Extranjera Directa (IED) en Bolivia ha caído de $us 712 millones en 2017 a $us 316 millones en la gestión 2018, es decir una disminución del 56% en ese periodo, colocándose como la inversión extranjera más baja de toda Sudamérica, incluso por debajo de Paraguay que alcanzó los $us 454 millones el año pasado.

La IED alcanzada en Bolivia es la más baja desde el año 2006 y como porcentaje estas inversiones llegaron solo a un 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Es así que la Cepal explicó que desde los años 2011 y 2012 a la fecha, las caídas son mayores en Bolivia, Chile, Colombia y Perú, debido a que las inversiones en las industrias extractivas, que aumentaron en gran medida en ese periodo de auge del precio de las materias primas, no volvieron a recuperarse a esos niveles.

En ese sentido la entidad, afirma que existen muchas oportunidades para atraer inversiones extranjeras, tales como la producción e industrialización del litio, donde la región acapara el 72% de la reserva mundial.