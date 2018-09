Intenciones por $us 190 millones, alimentos y servicios lideran la cita

Más del 60% de las empresas que se reúnen en la 28.ª edición de la Rueda de Negocios Internacional Bolivia, organizada por Cainco, pertenecen a los sectores de alimentos y servicios empresariales. Hasta ayer, las casi 1.000 empresas que están participando generaron intenciones de negocios por $us 190 millones, a $us 12 millones de alcanzar la cifra del 2017 ($us 202 millones).

Así, un 31% de las firmas se dedican a los alimentos, un 30% pertenece al sector de servicios empresariales, un16% a construcción, servicios de ingeniería y sus productos, un 13% a servicios logísticos (transporte, aduana, almacenes, seguros) y otro 13% a tecnologías de la información y servicios informáticos.

En dos días, el evento que concluye hoy, ha generado $us 190 millones en intenciones de negocios en 8.800 citas. En las tres jornadas que dura la Rueda de Negocios, se estima que se lleven a cabo 10.000 citas.

A decir de Cecilia Peredo, subgerenta de operaciones de Cainco, las compañías que participan, además de concretar los negocios que se habían planteado, identifican otros que son de su interés o que le pueden generar rédito. “Las empresas, si bien tienen una agenda preestablecida, muchas de ellas, van programando y sosteniendo citas adicionales en el exterior de las salas de reuniones. Se les van presentando otras oportunidades de negocios que hacen virar sus objetivos o intencionalidad con la que participan en la rueda”, manifestó Peredo.

Experiencia positiva

Rodrigo Ponce y Marcelo Arévalo son dos jóvenes cochabambinos que llegaron a Santa Cruz para participar en la cita. Su empresa, EcoSiente, comercializa productos de coco como azúcar o harina, desde hace un par de años en La Paz y Cochabamba.

“Nos interesa mucho el mercado cruceño porque es el más grande de Bolivia. Buscamos distribuidores o que puedan utilizar nuestros productos como materia prima”, indicó Arévalo. En poco más de un día, los dos emprendedores cochabambinos concretaron 27 citas de negocio.

Por su parte, Federico Tonelli, gerente de Tonelli Administración de Edificios & Condominios, que está participando en el evento buscando proveedores, expresó que tuvo contactos con algunas empresas que le permitirán ser más competitivo. “He podido conocer nuevos sistemas tecnológicos de vigilancia y seguridad”, dijo.

Además de firmas bolivianas, delegaciones extranjeras como la cubana logran resultados positivos. Armando Barrera, vicepresidente del Centro Internacional de La Habana Consultores y Auditores, manifestó que este año le está yendo mejor que en 2017, ya que existe interés de muchas compañías nacionales por poder concretar negocios en el corto plazo.

Acercamientos

En el evento, se estima que se lleven a cabo 10.000 citas empresariales