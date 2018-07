Hace 43 minutos

La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exhortó al Gobierno boliviano realizar "consultas exhaustivas" con las organizaciones de empresarios y de los trabajadores para definir los incrementos de los salarios mínimos en el país.



"Tomando en consideración las informaciones presentadas por el Gobierno y la discusión que tuvo lugar, (se) insta al Gobierno a que proceda sin demora a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas sobre la fijación de salarios mínimos", cita el primer punto de una resolución de la Comisión del organismo internacional.



La Comisión también pidió al Gobierno tener en cuenta, al determinar el nivel de salario mínimo, las necesidades de los trabajadores y de sus familias, así como los factores económicos en los términos que establece el artículo 3 del Convenio 131 (requerimientos del desarrollo económico, niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo).



Le solicitó "recurrir a la asistencia técnica de la OIT para garantizar sin demora el cumplimiento del Convenio en la legislación y en la práctica, y aceptar una misión de contactos directos de la Organización Internacional del Trabajo".



Además, la Comisión recomendó al Gobierno que, antes del 1 de septiembre de 2018, envíe una memoria detallada sobre los progresos realizados en la aplicación de estas sugerencias.



Esta resolución fue establecida después de un largo debate en el que participaron delegados de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), del Ministerio de Trabajo y de la Central Obrera Boliviana (COB), informó el gremio de los empleadores del país, mediante un comunicado.



"El Ministerio de Trabajo y la COB participaron en varios momentos (del debate), pero no pudieron rebatir los argumentos de la delegación de la CEPB", cita el documento de la Confederación de Empresarios Privados.



El debate y la resolución están publicados en la página web de la Comisión y corresponden a la sesión realizada durante la 107ª Asamblea del organismo internacional, llevada a cabo en Ginebra - Suiza, del 28 de mayo al 8 de junio de este año.



El tema del diálogo tripartito fue incluido en la agenda de la OIT a solicitud de la Confederación de Empresarios, luego de que sus dirigentes denunciaron que el Gobierno boliviano, en reiteradas oportunidades, se negó a incluir a la parte patronal en el debate sobre el aumento anual del salario mínimo.



El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, señaló que la decisión de la OIT confirma una vez más que el Gobierno está incumpliendo el Acuerdo 131, ratificado por el Estado boliviano.



"La consulta exhaustiva o diálogo tripartito no es un capricho ni un deseo de los empresarios, sino un derecho, una necesidad y una obligación para el Gobierno, porque es inaceptable, injusto e irracional que los aumentos se apliquen de manera arbitraria, abusiva y sin que los sujetos afectados sean escuchados", manifestó.



Por otro lado, Nostas aclaró que esta decisión no implica que el sector privado pedirá la nulidad de los incrementos, porque en ningún momento se pretende afectar a los trabajadores que se han beneficiado con los aumentos.



"Lo que exigimos es que el Gobierno reconduzca la política de incrementos salariales, y adopte sin demoras el incumplimiento del Acuerdo 131, cuya omisión afecta cada vez más al sector empresarial privado", apuntó.