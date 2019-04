Incremento salarial: ¿Cuáles son las cifras que se manejan hasta ahora?

Este mayo se espera el anuncio del presidente Evo Morales sobre el incremento al salario mínimo nacional y el haber básico.

Para ello, los empresarios privados y la Central Obrera Boliviana (COB) hicieron llegar sus propuestas el Ejecutivo que, en estos días, analizará la situación económica del país para fijar el porcentaje.

La COB, en un ampliado realizado en Tarija, determinó solicitar un incremento del 12% al haber básico y del 10% al salario mínimo nacional. Sin embargo, la Cainco afirma que no hay un sustento técnico para esos porcentajes.

Para los empresarios, el incremento salarial del haber básico para este año debe ser 2% y el mínimo nacional debe mantenerse inalterable.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, la inflación de 2018 fue 1,5%, por lo que un incremento salarial de 2% para este año, repondría la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el país. Sin embargo, la cifra fue rechazada por el sector obrero.

A los empresarios, se sumó la postura de la pequeña empresa que pide no tocar el salario mínimo nacional y que se los exima del pago del segundo aguinaldo.

De esa forma, las cifras sugeridas van desde el 2% hasta el 12%. Actualmente el salario mínimo está fijado en Bs. 2060 (equivalente a 295 dólares).

El Gobierno espera el informe del PIB

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, en entrevista a Unitel anunció que el Gobierno se encuentra a la espera del informe del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018 para hacer el cáculo.

“Estamos esperando un dato importante para poder tomar una determinación, que es el PIB de cierre del año pasado, esto saldrá en las próximas semanas. Con ese dato vamos a definir cómo ha ido la economía el año pasado, por sectores por departamento, y adicionalmente nos permite hacer cálculos de productividad, no solo productividad laboral, sino productividad de capital. No me animaría a dar una cifra sin antes ver estos números”, informó Arce Catacora.

