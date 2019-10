Importación de gasolina y diésel se dispara, y apuran venta de biocombustibles

La era de los biocombustibles se expande de a poco por toda Bolivia; sin embargo, aún está lejos de sustituir a los combustibles tradicionales de petróleo (gasolina y diésel) que son importados desde una veintena de países y que, en vez de reducirse hasta julio de este año, se incrementaron en un 67% en su volumen y un 72% en su valor en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la importación de gasolina alcanzó un volumen de 226.493 toneladas hasta julio de 2018, cantidad que se incrementó a 423.566 de toneladas en el mismo periodo de la presente gestión. La misma situación se refleja en la importación de diésel, que alcanzó las 523.453 toneladas en 2018 y escaló a 832.130 toneladas al séptimo mes de este año.

Entre ambos combustibles, la importación alcanza a un volumen de 1,2 millones de toneladas y un valor de $us 959,8 millones hasta julio de 2019, cifras superiores a las registradas en 2018 con 749.946 toneladas y $us 557,6 millones en su valor. Es así que Argentina es el principal proveedor de Bolivia en gasolina y diésel, le siguen Chile, Perú, Suiza, Singapur y Arabia Saudita.

Este incremento en el consumo también es impulsado por el creciente parque automotor del país, que a 2018 se encuentra en 1,9 millones de unidades, registrando un incremento del 6,1% en comparación con el 2017, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cambiar el panorama

Es por eso que el Gobierno se ha trazado la meta de cambiar este escenario con la incorporación de los diferentes ‘combustibles verdes’ producidos por nuestro país, tal es el caso del etanol, la gasolina plus y se prevé producir biodiésel.

En ese sentido, Gary Medrano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), informó que se está trabajando con celeridad para dotar de los biocombustibles a la población, es por eso que menciona que en la totalidad de las estaciones de servicio del departamento de Santa Cruz y Cochabamba, tanto en la ciudad capital como en las provincias, se está dando la cobertura con la gasolina especial plus. Aunque aclaró que si en algún surtidor no se expende, se debería a temas logísticos de las mismas organizaciones que se dedican al expendio de gasolinas.

“Todas las estaciones de servicio, en un 100%, están autorizadas para comercializar la gasolina plus. Por un tema logístico de tanques o cisternas, quizás no se llegue, pero eso es un asunto de distribución, porque cada estación tiene su propio medio de transporte. No falta combustible en el país”, explicó Medrano.

En este marco, los operadores de las estaciones de servicio en la ciudad de Santa cruz de la Sierra, señalan que el combustible nacional se comercializa de manera regular y al mismo precio (Bs 3,74 por litro), además que ocupa el mismo tanque donde estaba la gasolina importada, siendo regular su comercialización.

“Desde el primero de julio ya estamos vendiendo la gasolina plus y el usuario puede confirmarlo en su factura, donde en vez de gasolina especial se lee gasolina (+). Este combustible le da más potencia al alcohol”, dijo Eva Espinoza, supervisora de la estación Tres Pasos al Frente.

La gasolina plus tiene un porcentaje de alcohol anhidro; por ejemplo, un tanque de 10.000 litros lleva 500 litros de alcohol y a un tanque de 5.000 litros le ponen 250 litros de alcohol.

Asimismo, el Gobierno prevé el ingreso del biodiésel para reemplazar el diésel tradicional, que es el combustible más importado y para continuar la senda de convertir a Bolivia en un país autosuficiente en estas energías, con al menos 101 millones de litros, aunque para ello se deberá incrementar entre 200.000 a 250.000 hectáreas la superficie de soya, toda vez que este producto es la materia prima del biodiésel.

Se consultó con el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre el estado de la producción de los combustibles verdes y el avance de las metas que tiene el Gobierno de los mismos, pero no se obtuvo respuesta al respecto.

El auto eléctrico Quantum fue presentado en la Expocruz

Fallas en la distribución

Lili Fiorilo de Condorcett, presidente de la Asociación Nacional de Surtidores de Bolivia (Asosur), explicó que la gasolina especial plus se ha comenzado a comercializar desde el mayo, inicialmente se lo hizo en la ciudad de Cochabamba, luego en La Paz y Santa Cruz.

Pero indicó que en Santa Cruz este biocombustible se vende en todos los surtidores ubicadas en ciudad, pero no así en las provincias del sur este y el sur, donde se implementará luego de complementar la logística de YPFB.

En cuanto al etanol, informó que en el país 51 surtidores están comercializándolo, estando 33 en Santa Cruz, siete en Cochabamba, seis en La Paz y cinco en Tarija.

Transporte toma recaudos

Por su parte, Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), uno de los sectores que más utilizan diésel en el país, afirmó que apoyan toda iniciativa que impulse la producción de biodiésel, siempre y cuando no sea subvencionado, porque actualmente solo pueden descargar en facturas un 70% de la compra del combustible, mientras que el resto lo paga todo el sector.

“Esa diferencia del 30% la pagamos nosotros, porque ningún otro sector factura, ni los taxistas ni los micreros. A los únicos que nos exprimen para pagar la subvención al combustible es al transporte pesado y en efectivo todos los meses. Entonces cualquier iniciativa y utilización del biodiésel, nosotros estamos de acuerdo en cuanto no sea subvencionado por ningún tipo de especificación impositiva”, manifestó Cruz.

Es así, que analizarán las variables en la producción de biodiésel, cuando se inicie el proyecto.

Cupo de alcohol anhidro

En tanto, Marcelo Fraija, gerente general de la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro), informó que de acuerdo a lo comprometido, el Gobierno debería comprar a los ingenios azucareros más de 3,5 millones de litros de alcohol anhidro cada mes, pero se está vendiendo solo 2,5 millones de litros. A pesar de ello, el ejecutivo de la compañía indicó que el proceso es lento, por lo que se prevé que en noviembre ya se sobrepase los 3 millones de litros.

“Estamos en una etapa de implementación, sí se está avanzando, empezamos con muy poca cantidad y hoy estamos cerca a lo esperado. Es un proceso a mediano plazo. Pensamos que el programa andará bien”, indicó Fraija.

También detalló que están produciendo un volumen de 300.000 litros diarios de alcohol anhidro.

En esta línea, información del sector agroindustrial, indica que desde enero hasta septiembre de este año se ha entregado a YPFB un total de 29 millones de litros de alcohol anhidro y se prevé que desde octubre de esta gestión hasta mayo de 2020, se entreguen 82 millones de litros adicionales, totalizando en 17 meses 111 millones de litros. Recordemos que esta última etapa concentra el inicio de la zafra del próximo año.