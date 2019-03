INRA niega ilegalidad en la dotación de tierras en San Miguel 

El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos León, en conferencia de prensa en Santa Cruz, aclaró que en el marco de sus competencias y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente, se emitieron las resoluciones de autorizaciones de asentamientos humanos a 69 comunidades campesinas indígenas e interculturales en San Miguel de Velasco.

En el ámbito técnico, León indicó que las tierras dotadas están dentro del área fiscal disponible que fue identificada en el proceso de saneamiento relevado por el INRA en dicho municipio de la región Chiquitanía.

Sobre las observaciones planteadas por autoridades municipales y cívicas de San Miguel en sentido que el uso de suelo de las tierras adjudicadas es forestal y ganadero y no agrícola, León aclaró que el INRA atendió un procedimiento administrativo de dotación de tierras requeridos por comunidades, cuyos demandantes no tienen tierras y que, en todo caso, será la ABT quien en el ámbito de sus competencias atienda o no solicitudes de desmonte para realizar actividades agrícolas.

"Hemos cumplido el proceso de dotación de tierras a comunidades enmarcado en la legalidad", sentenció, al subrayar que en este proceso también han sido beneficiados personas de San Miguel que han organizado en comunidades.

