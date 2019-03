IBCE: exportación del oro a India representó $us 720 de los $us 723 millones el 2018

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a través del gerente general, Gary Rodríguez, destacó la relación comercial con la India que le dejó al país en los últimos cuatro años un superávit de más de $us 1.000 millones.

Precisó que el 2018 la exportación del oro en bruto representó $us 720 millones de los $us 723 millones exportados.

“El 2007 las exportaciones de Bolivia a la India eran de sólo $us 3 millones y las importaciones eran de $us 20 millones, pero en los últimos cuatro años la relación comercial con la India ha dejado a Bolivia un superávit superior a los $us 1.000 millones de dólares de divisas netas”, señaló a BTv.

Calificó como un hecho histórico y muy auspicioso desde el punto de vista comercial, la visita que realizó hace unos días el presidente de la India, Ram Nath Kovind junto con una delegación muy nutrida de representantes tanto del sector público como privado para conversar con sus pares gubernamentales, pero también con empresarios, con el cierre inicial en intención de negocios por más de $us 30 millones.

“El 2018 la India fue el país que mayor superávit comercial le ha dejado a Bolivia, le hemos vendido $us 723 millones, se compró $us 152 millones y el superávit fue de $us 517 millones (…). Relaciones como esta son las que quisiéramos para el país para apuntalar nuestras reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia”, manifestó desde Santa Cruz.