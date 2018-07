Helada y nevada castigan al agro de tres provincias de los valles cruceños

“Cuando el descenso de la temperatura es brusco, este fenómeno natural conocido como helada y recurrente en invierno en esta zona, es difícil actuar y tener fortuna. El golpe a los cultivos fue contundente”, relató Miguel Flores, agricultor y dirigente del sector agrícola en la comunidad Bella Vista del municipio de Mairana, en la provincia Florida.

Así, con esa concisión, Flores empezó a narrar las secuelas que la helada dejó a su paso por Bella Vista. Especificó que en un recorrido que hizo a varias parcelas agrícolas pudo advertir que el fenómeno climatológico ‘quemó’ varias hectáreas de plantaciones de tomate, achojcha, pimentón, arveja, papa, carote y tabaco.

El área para producir dichos alimentos ronda las 150 hectáreas y cree que al menos 50 productores de los 70 que cultivan en esa zona han resultado afectados por la helada.

Preliminarmente, la directora de Desarrollo Productivo y Medioambiente de la Alcaldía de Mairana, Lidia Torrez, indicó que el impacto de la helada se sintió con mayor intensidad en las comunidades Mendiola, Bella Vista, Villa Ecce Homo, Valle Verde, Villa Verde y Cedro Verde.

Puntualizó que los cultivos más castigados, por ahora, son vainita, achojcha, arveja, tomate y papa. Empero, aclaró que se dispuso la movilización de una brigada de técnicos municipales por las zonas afectadas para evaluar el impacto real de la helada y cuantificar las pérdidas de cultivos. Cree que los resultados de este trabajo se conocerán a más tardar en una semana.

En Río Arriba, comunidad del municipio de Comarapa, la helada causó estragos en sembradíos de achojcha, maíz y hortalizas, según Fernando Torrico, productor en dicha zona.

Recuento de efectos



Desde la Gobernación de Santa Cruz, el director de Desarrollo Productivo, Luis Alberto Alpire, señaló que ayer la helada golpeó zonas productivas de la provincia Florida (Mairana, Pampagrande), mientras que la nevada cubrió con un manto blanco áreas productivas de las provincias Caballero (Comarapa y Saipina) y Vallegrande (El Trigal).



Alpire señaló que, por ahora, tanto la helada como la nevada, no registran una contundencia en las áreas de producción. No obstante, dijo que desde hoy, en coordinación con las subgobernaciones de las tres provincias y los municipios afectados, se activará un plan que incluye la movilización de técnicos para encarar una evaluación, in situ, que permita cuantificar el efecto en los cultivos y las hectáreas alcanzadas por el fenómeno natural.

Tomando en cuenta que las bajas temperaturas continuarán, Alpire pidió a los agricultores, que disponen de riego, humedecer sus cultivos para evitar efectos de la nevada o helada, hacer fogata para que el humo evite la quema de sembradíos y a los que cuentan con equipos fumiguen con fertilizantes foliares.