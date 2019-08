“Hay atrasos. El proceso de manejo de la ASP-B no es el más eficaz”

Frente a las declaraciones del gerente ejecutivo de la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), David Sánchez, en las que rechazó asistir a cualquier reunión para negociar tarifas con la Empresa Portuaria Arica (EPA) o el concesionario Terminal Puerto Arica, la estatal chilena reiteró su invitación al diálogo a la entidad boliviana. El reajuste de precios se aplica desde mañana.

Mediante una carta, la EPA llamó a la ASP-B a abordar los detalles de la aplicación, a partir del 5 de agosto, del Manual de Servicios del Puerto de Arica a las operaciones portuarias para la carga de importación boliviana.

“Hemos enviado varias invitaciones oficiales a la ASP-B para ver esta materia tan relevante. En concreto, la primera de ellas el 2 de julio, luego una segunda el 8 de julio, y a falta de una respuesta positiva, personalmente lo contacté telefónicamente el 12 de julio para definir su venida”, indicó Rodrigo Pinto, gerente general de la Empresa Portuaria Arica.

Pinto expresó su sorpresa ante el desconocimiento que planteó el viernes el ejecutivo de ASP-B con respecto de estas sucesivas invitaciones. Adicionalmente, el ejecutivo señaló que “también nos llama la atención que ASP-B asegure que se aplicará un alza de un 240% a las tarifas, si no ha venido a Arica y no ha revisado los descuentos tarifarios por volumen, a los que tendría opción”.

¿Cómo ha recibido esta información de ajustar las tarifas en el puerto de Arica?

Se debe reunir el tomador y el proveedor de los servicios. Eso sucedía regularmente y hace varios años que no se hace. Este es un tema que tiene que ser tratado prontamente entre ambas partes. Tanto de nuestro representante en el puerto, que es la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) como del TPA.

¿Cómo ve la exigencia del TPA para negociar en una semana las nuevas tarifas?

Me parece un plazo perentorio y creo que puede ser ampliado en base a la buena fe de las partes.

¿Sabe si este tema tiene un efecto en el Tratado de 1904?

He revisado el Tratado y los documentos vinculados a 1904. No soy un experto en el tema pero veo que no tiene impacto. Lo que dice el artículo 6 y 7 del Tratado de 1904 es que reconoce, a favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito. Esto se estaría cumpliendo y el almacenaje de 365 días y 60 días para la importación y exportación respectiva, también se está dando. De igual manera, el tránsito de los camiones bolivianos para recoger la carga boliviana. Pero por ahí hay un aspecto técnico que no me haya percatado.

Técnicamente este posible incremento ¿significaría un efecto contra el empresario?

El hecho de que no haya una relación armónica, siempre da lugar a incertidumbres. Todas estas dudas generan molestias que el empresario prefiere evitarlas. Lo que debería suceder es que se converse pronto.

Actualmente ¿Qué paga el importador boliviano?

Acá hay un acápite importante. La ASP-B factura al importador boliviano, un monto superior al que paga por el uso del puerto. Los datos de tarifas de cobranza tanto del TPA como de la ASP-B son de conocimiento público. Por ejemplo, la unidad de carga que se mueve más por Arica, es el contenedor de 20 pies. Por este contenedor TPA cobra a ASP-B, $us 31,24. Por el mismo servicio, sin agregar ningún otro valor, la ASP-B cobra al importador boliviano $us 119,92. Al importador chileno y peruano, que son usuarios menores del puerto de Arica, el puerto vende ese mismo servicio en $us 62, como tarifa pública. Hay un cobro mayor que nos hace ASP-B de casi el triple.

Si este incremento tarifario va al empresario ¿de dónde sacará esos recursos?

Si se incrementara el monto que la ASP-B cobra al importador boliviano, lo que va a pasar es que el importador va a aumentar sus precios al consumidor final. Pero en nuestro criterio, si hay algún incremento, el monto que ya cobra ASP-B al importador, no debería modificarse y la misma institución debe absorber el incremento que se resuelva.

¿Pero confían en un margen de negociación con Chile?

La ASP-B ha sido muy eficaz en conseguir un descuento de la tarifa pública de Ilo (Perú). Ha conseguido un 30% de descuento. En su misión institucional, está el de negociar con los proveedores de servicios portuarios en cualquier país. La ASP-B tiene que conseguir el mejor tratamiento de parte del proveedor chileno.

El empresariado boliviano ¿ve importante a que se profundice en otras alternativas, luego de ese nuevo impasse?

Existe la necesidad de que tengamos alternativas, de mover nuestra carga por distintos lugares, de acuerdo a la conveniencia del importador-exportador, de acuerdo al destino de esa carga y también, de acuerdo a precios que se puedan obtener. Hay puertos que tienen especialidades, hay puertos multipropósitos y otros puertos que son estrictamente graneros hay otros que son de minerales. Sí tenemos que buscar alternativas y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, de conseguir tarifas y servicios competitivos. Un experto español decía que no importa el puerto, lo importante es que el corredor del comercio exterior, sea competitivo y sea eficiente.

Y por lo visto ¿existen ineficiencias actuales?

Ningún agente que participa en ese corredor, debería incluir ineficiencias en el proceso porque no va a ser que un puerto sea ineficiente por sí mismo, sino que algún agente en el proceso de intermediación del corredor, está agregando ineficiencias. Puede ser el transporte, las instituciones de control aduanero o intermediarios como ASP-B; o el proceso no muy claro del mismo productor-exportador. Por eso es que, en la perspectiva de tener una economía sana, nuestro comercio exterior también tiene que ser sano, tener claridad en la eficiencia de sus precios y de sus costos; y no debemos perder tiempo.

Por Arica ¿Cuál es el proceso ineficiente más cotidiano?

Es muy notable que un contenedor que es importado hacia Chile o Perú, en el puerto se queda no más de dos días. Mientras que el contenedor que traemos a Bolivia, se queda hasta 12 días. Eso es demasiado costoso.

¿Por qué se queda?

Por problemas de administración, de carga, de papeles, o que el proceso del manejo de ASP-B no sea el más eficaz. Hay servicios que ofrecen los puertos en todo el mundo, que podrían significar hasta costo cero si se lo sabe utilizar. La eficiencia es menor costo y es calidad.

¿Cómo está el puerto de Arica para el comercio boliviano?

Tiene características muy interesantes. Ha hecho varias inversiones importantes, como short tenses que impiden el movimiento de la nave. Otras inversiones en sus sistemas operativos lo hacen competitivo. Entre los problemas, es que por su ubicación geográfica, tiene marejadas que representan dificultades de servicios. Este puerto va a dragar uno de sus lugares de embarque, lo que va a permitir la llegada de busques directos desde Asia, que permitirá una competitividad mayor. Si quieren nuestra carga, deben ofrecer condiciones apropiadas

¿Cuál es la expectativa que tienen con Puerto Busch?

Es muy alta. Estamos realmente esperanzados en que este proyecto se desarrolle bien y llegue a un buen puerto.