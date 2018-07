Para el Gobierno, la propuesta argentina de comprar más gas natural durante la época invernal y no dar pistas de cuánto iba a pagar por el mismo fue la piedra que no permitió avanzar en las negociaciones, más cuando Chile le cobrará $us 10 el millar de BTU a Argentina, y Bolivia le vende el mismo volumen a no más de $us 6 el millar de BTU.

Al respecto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, respondió a las críticas hechas por el senador Oscar Ortiz respecto a la venta de nuevos volúmenes a la Argentina.

“El senador nuevamente le miente al país, al decir que Bolivia no tiene gas para vender a la Argentina, situación totalmente falsa. El precio del gas al que compra la Argentina a Chile está por encima de los $us 10, mientras que el precio de Bolivia está por los $us 6 el millar de BTU. En esta nueva negociación el precio debería estar indexado al GNL, para tener un precio mayor al actual. El senador quiere que sigamos vendiendo al precio actual y eso no beneficia en nada al país”, precisó Sánchez.

La autoridad detalló que la propuesta de Argentina, de incrementar los volúmenes de compra de gas boliviano en la época de invierno, surgió en una reunión con el exministro de Energía y Minas, Juan José Aranguren, cuando planteó mejorar los precios y subir los volúmenes, hecho que no fue refrendado nunca. Sánchez subrayó que las últimas notas no formales nunca dieron un valor al millar de BTU, si no que daban los volúmenes con penalidades muy fuertes para Bolivia, por lo cual indicó se determinó no vender gas a Argentina.

El analista en hidrocarburos Gabriel Gaite destacó la firmeza del Gobierno de no aceptar la propuesta argentina debido a que los campos de producción iban a tener una fuerte presión durante el invierno, unos cuatro meses, y en verano la misma se iba a reducir.

“El país no puede trabajar a media máquina en verano y luego producir al máximo en invierno. Eso no generaría unos ingresos estables y es posible que queden excedentes que no se puedan vender”, precisó Gaite.

La capacidad exportadora

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respondió ayer a las observaciones planteadas por el Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos que informó de que en los últimos tiempos no se ha logrado producir los volúmenes de gas necesarios que se requieren para el consumo interno y para exportar a Brasil y Argentina.

“Hay una confusión, una cosa es la capacidad de producción de pozos que tenemos y otra es la comercialización de los volúmenes de gas. La capacidad es de más de 60 millones de metros cúbicos pero tenemos una comercialización que en promedio oscilará entre 56 a 57 millones de metros cúbicos en 2018”, indicó Óscar Barriga, presidente de la estatal petrolera a EL DEBER Radio.

Barriga informó que en el país hay una capacidad de producción de 60 millones de metros cúbicos día. el consumo actual del mercado interno oscila entre 12 y 14 millones de metros cúbicos día. Todo el volumen remanente es para exportación (Brasil y Argentina) a los dos mercados dependiendo de la nominación, en algunos casos todo ese remanente se destina a los mercados de exportación.

En promedio, lo que se entrega a Argentina son entre 19 y 20 millones de metros cúbicos y a Brasil entre 23 y 25 millones de metros cúbicos, según la nominación de cada país, por lo tanto el balance “nuestro establece que tenemos la capacidad para cumplir con los contratos”, puntualizó Barriga.

A su vez, Víctor Hugo Áñez, delegado de la Gobernación cruceña ante YPFB, dijo en conferencia de prensa que se ha pedido desde el 30 de mayo al presidente de Yacimientos, un informe sobre la certificación de reservas, siendo esta una respuesta que aún se hace esperar.

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, dio a conocer datos sobre la exportación de hidrocarburos hacia los mercados externos, demostrando que se están incumpliendo los contratos que se tienen con Brasil y Argentina, debido a la falta de exploración de nuevos reservorios de gas natural.