El Gobierno redujo la inversión pública programada para 2019 hasta en $us 888 millones con relación a la planificada en 2018. Este dato se desprende comparando los recursos estatales que el Ejecutivo asignó en ambos periodos. Los sectores más afectados son infraestructura, productivo y social. Para los economistas el recorte busca reducir el déficit fiscal sin tocar los gastos del nivel central.

De acuerdo con documentos oficiales publicados por el Ministerio de Economía para este año, la inversión de origen estatal (sin tomar en cuenta los recursos a empresas con participación del Estado) llegaría a $us 6.210 millones. Pero para 2019, el Gobierno programó $us 5.323 millones, es decir un 14,28% menos.

Si se añaden los recursos asignados a empresas que tienen como socio al Estado la cifra se eleva a $us 903 millones (Ver info).

La anterior semana, el Gobierno presentó el Presupuesto General del Estado (PGE). El documento da cuenta de que la inversión estatal para 2019 tendrá un incremento del 7,5%.

Sin embargo, expertos consultados observan que la programación se hizo con la proyección de ejecución hasta diciembre, que llegará a $us 4.856 millones, es decir, un 78,19% de lo programado en 2018, incrementando, ‘en los papeles’, la inversión.

Poca ejecución

Desmenuzando la presentación del PGE 2019, el economista José Gabriel Espinoza sostiene que el Gobierno plantea de manera incorrecta la información sobre la inversión del Estado.

“El supuesto incremento de la inversión para 2019 corresponde a una comparación de categorías diferentes de la inversión. Si se comparan las mismas categorías; es decir, inversiones programadas para el 2018 y 2019, existe una reducción, lo que explica la disminución del déficit fiscal manteniendo niveles superiores de gasto corriente y salarios”, afirmó Espinoza.

El especialista en presupuesto René Martínez explicó que se ha hecho normal que el Ejecutivo sobredimensione los niveles de inversión. Observó la poca claridad de las cifras que maneja el nivel central y la poca ejecución de los recursos estatales.

“Se ha llegado a un tope de inversión pública. Se está invirtiendo menos aunque están tratando de expandir más el gasto”, señaló.

Para Martínez, los datos demuestran la nueva realidad de las finanzas públicas.

Mientras el asesor financiero Jaime Dunn señaló que los números reflejan dos cosas, “una, que las entidades del Estado siguieron siendo ineficientes, pero también tiene otros efectos: se ahorra dinero y se reduce el déficit fiscal”.

“Ahora, con la política de tipo de cambio fijo tiene que reducir el gasto. Lo ideal era disminuir el déficit fiscal un 50%”, dijo.

Siguiendo su análisis, Dunn observó los recortes de inversión pública, porque en la actualidad la inversión privada no podrá sustituir a la estatal.

Mayores recortes

Observando en detalle, el sector que más sufrió los recortes fue el de infraestructura. En el PGE programado de 2018 se estableció un techo de $us 2.052 millones, pero para la próxima gestión se asignaron $us 1.617 millones, esto representa un 21,2% menos.

En lo que respecta al sector productivo lo asignado en 2018 fue $us 2.320 millones. Este monto se contrajo un 10,17% ($us 236 millones menos) para la próxima gestión.

Lo mismo pasa en los recursos para el sector social (salud, cultura, educación, deportes, seguridad social y saneamiento básico). Este año, el Ministerio de Economía asignó $us 1.552 millones. Para el 2019 estos recursos cayeron un 11,6% ($us 180 millones).

Gastos con ajustes mínimos

Con relación a los ajustes de los gastos establecidos en el PGE 2019, se evidencia que estos llegan a $us 36,19 millones.

Por ejemplo, en sueldos y salarios de las empresas públicas el recorte llegó a $us 9,77 millones. En lo que respecta a gastos corrientes, lo asignado pasó de $us 761,63 millones a $us 761,20 millones; es decir, un ajuste de solo $us 423.000.

Pero para el economista Germán Molina, la reducción es casi nula tomando en cuenta que el Gobierno incrementó los salarios de la administración pública un 3% con relación a 2018.

Así, de los Bs 38.845 millones asignados para este año se incrementó a Bs 39.968 millones.

“Se está manteniendo un nivel alto de gastos, que para Bolivia es muy elevado, tomando en cuenta los pocos ingresos que se genera”, afirmó el especialista.

Siguiendo su intervención, Molina sostuvo que Bolivia se ha convertido en un país que gasta mucho, pero que genera pocos ingresos, por lo que tendrá que cubrir estas obligaciones con endeudamiento interno y externo.

“Esto es una señal pésima”, afirmó el economista.

Para la gestión 2019 el país contará con un presupuesto de Bs 286.000 millones. El 41% de esta cifra será producto de las recaudaciones del nivel central del Estado y otro 38% es aporte de las empresas estatales. El PGE 2019 también prevé que el barril de petróleo se mantenga en los $us 50,25 por unidad.

EL DEBER envió unas preguntas sobre los cuestionamientos al PGE al equipo de comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición las preguntas no fueron contestadas.

Cifra

6.510

MILLONES DE DÓLARES

Es la inversión pública en 2019. Incluye los $us 1.186 millones de las empresas socias del Estado