Gobierno pide denunciar a bancos que incumplan norma de créditos

Al menos tres denuncias se han escapado a los oídos de las autoridades económicas, quienes han decidido estar atentos y mejorar el control ante cualquier denuncia concreta, contra entidades financieras que no estén cumpliendo con la Ley 393 (de Servicios Financieros) que estarían restringiendo los créditos de vivienda de interés social a la población.

“Los bancos están obligados a financiar el crédito de vivienda de interés social. No hay ninguna otra medida. La ley (393) está vigente, financiando el 100% puesto que hay un fondo creado para ello, para que la gente no tenga que pagar ese 20% que antes estaban obligados los bancos a solicitar”, aseguró ayer el ministro de Economía, Luis Arce.

En ese sentido, la máxima autoridad económica del Gobierno, pidió a la población que denuncien si conocen de algún banco que esté aplicando restricciones, que se comunique a su ministerio a través de la línea gratuita 800 10 0099. De identificar a los incumplidos, advirtió con hacer “rectificar” la conducta de la entidad financiera que esté haciendo “semejante atrocidad” porque va en contra de la normativa y de la política del Gobierno.

EL DEBER corroboró en Santa Cruz y La Paz, que algunos bancos y Entidades Financieras de Vivienda (EFV) rechazan la otorgación de créditos de vivienda de interés social, a sus clientes y les exigen una cuota inicial del 20%, explicando que es una disposición del Gobierno.

Control mensual

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, salió también a explicar la normativa y a advertir que su entidad fiscalizadora hará controles mensuales a las entidades para verificar el cumplimiento de las normativas al respecto.

“Las entidades cuentan con los fondos de garantía para los créditos a la vivienda de interés social y del sector productivo. Pero vamos a hacer un control mensual. El hecho de que hayan cumplido sus metas trazadas en la Ley 393, significa que deben seguir colocando créditos porque la cartera es dinámica. Para eso, la ASFI va a controlar que se coloquen los créditos para que se mantenga esa relación que han alcanzado”, señaló.

Y de la misma manera, impulsó a la población a presentar su reclamo si se dan estas situaciones y recordó que en cada entidad financiera, hay puntos de reclamo para que esas denuncias lleguen a la ASFI y “tomemos las medidas que correspondan si no se está cumpliendo con lo que establece la ley, los decretos supremos y la reglamentación que ha emitido la ASFI”.

Espinoza dijo que no había ninguna razón para restringir los créditos a la gente que lo necesita, ya que cerca del 80% de las utilidades que tuvo la banca, es gracias a estos créditos y los índices de mora más bajos -por debajo del 1,8% del promedio general-, son precisamente, por los créditos productivos y de vivienda de interés social.

Se cumple

El secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Especializadas en Micro Finanzas (Asofin), Antonio Sivilá, aseguró que las entidades afiliadas cumplen el marco normativo, las disposiciones que ha emitido la ASFI y los propios decretos reglamentarios de la Ley 393 que establecen la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda obtener un crédito de vivienda de interés social, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

“No hay ninguna posibilidad de que se restrinja el otorgamiento de estos créditos. Las instituciones que tienen una orientación fuerte hacia el crédito de vivienda como son las Entidades Financieras de Vivienda, buscan financiar, buscan dar este tipo de servicios”, indicó.

No obstante, advirtió que de haber alguna denuncia, “debe ser un caso aislado de algún cliente que no cumple con un requisito”. “Podría ser el caso de que en el marco normativo emitido por la ASFI sobre evaluación y calificación de clientes sujetos de crédito, establece que deben cumplir con las condiciones de garantía y capacidad de pago”, finalizó. Se consultó a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, pero no fue posible conocer su versión al respecto.