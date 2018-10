Gobierno no define costo de etanol; surtidores, en apronte para venta

A poco más de una semana para el inicio de la comercialización del aditivo de origen vegetal, Súper Etanol 92, el Gobierno sigue sin definir el costo de comercialización, que deberá establecer mediante resolución del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, según el decreto 3672 aprobado a fines de septiembre.

En base a este decreto es que trabaja la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos en General (Asosur), que toma en cuenta que el porcentaje de etanol anhidro que se mezclará con la gasolina será de un máximo del 12%, a la vez que usa de referencia para llevar adelante un cronograma de trabajo dividido en tres categorías.

“En la primera categoría se encuentran los surtidores que comercializan la gasolina Ron 91, debido a que ya realizaron el proceso de adecuación de sus bombas, limpieza de tanques y separaciones”, explicó la presidenta de Asosur, Lili Fiorilo, que mencionó que hay 24 surtidores en esta categoría que están listos para expender el combustible el próximo 15 de octubre.

La segunda y tercera categoría la comprenden los surtidores que requieren una división de tanques, limpieza o la construcción de tanques, ya sea aéreos, fosa o búnker (cámara de hormigón armado). Son 46 surtidores que se sumarán a la venta del Súper Etanol 92 de manera paulatina.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, destacó la inversión privada que asciende a $us 100 millones, que dieron impulso al proyecto, a la vez que anunció que YPFB va a invertir $us 30 millones en adecuación de instalaciones en los próximos meses, al igual que Asosur, que dispondrá de $us 6 millones para infraestructura.

Respecto al costo de comercialización, no dio fecha para el esperado decreto; sin embargo adelantó que será “similar al Ron 91”. Este combustible, según la página web de la ANH, se cotiza a Bs 4,40 por litro.

Son cuatro las instituciones que participan del proceso de control y adecuación de surtidores: YPFB; ANH, sustancias controladas y el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

La ANH lleva un registro virtual (https://www.anh.gob.bo), para propietarios de surtidores interesados en adherirse, que deben rellenar un formulario con datos de su empresa y el tipo de refacciones que realizarán.

Detalles por afinar

EL DEBER consultó a representantes del Ministerio de Hidrocarburos, para conocer precios y comisiones por la venta del etanol; pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

La presidenta de Asosur, precisó que se acordó una comisión de Bs 0,25 por litro de alcohol anhidro; que aunque les parece un porcentaje bajo, fue aceptado debido a que quieren impulsar el nuevo modelo de negocio que se espera que tenga un efecto multiplicador en la economía.

Un surtidor deberá invertir entre $us 40.000 y 80.000, dependiendo el tipo obra, para ingresar al negocio del combustible verde.