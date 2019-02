Gobierno: disminución de las RIN es por importación de bienes e insumos para la producción

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Economía explicó este viernes, que por las importaciones principalmente de bienes de capital y productos intermedios y por un déficit de la balanza comercial, las Reservas Internacionales Netas (RIN) tendrán presiones a la baja.

“El aumento de las compras externas obedece primordialmente a la adquisición de bienes de capital, materias primas y productos intermedios que impulsan el aparato productivo del país, promueven el proceso de industrialización, y de esta forma contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población”, explica la entidad estatal.

En ese sentido, explica que la inversión pública desempeña un importante rol que dinamiza la economía a través de la compra de maquinaria, equipos de transporte y construcción, y equipamiento médico, en línea con el actual modelo económico. Dado que este modelo se profundizará, se prevé que las RIN continúen disminuyendo.

En cuadros estadísticos, el Ministerio de Economía hace notar que hasta 2005, la importación de materias primas y productos intermedios era de $us 1.281 millones; mientras que en 2018 llegó a $us 4.739 millones. En tanto que, las importaciones de bienes de capital, fue de $us 611 millones y de $us 3.005 millones en 2018.

Las RIN consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales. Es un indicador acerca de la capacidad del país para financiar sus importaciones, a la moneda local emitida, o a las reservas depositadas por los bancos privados, por el gobierno o por instituciones financieras.

De acuerdo con los últimos datos, entre fines de diciembre de 2018 y el 8 de febrero, las RIN cayeron $us 385 millones en 45 días; de $us 8.946 millones a $us 8.561 millones.

La caída de este indicador viene dándose desde el 2014. Con relación a ese año, las RIN se desacumularon de un 45,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 21,8% en la actualidad, aunque el crecimiento del PIB ha venido aumentando en los últimos años.

A finales de noviembre del año pasado, los recursos del Fondo para la Inversión, Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Fpieeh) aumentaron las RIN de $us 8.506 a $us 8.740 millones. Lo mismo ocurrió en diciembre, con el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), cuyos recursos también fueron traspasados a la cuenta de Divisas de las RIN que subieron de $us 8.740 millones a $us 8.946 millones.

Aún con este ajuste contable, las reservas han seguido cayendo. El Ministerio de Economía aclara que Bolivia no es el único país en el que las reservas internacionales se están contrayendo.

“Este comportamiento también es observado a nivel regional. A enero de 2019 las reservas de Chile mermaron en 2,3% equivalentes a $us 925 millones respecto a diciembre de 2018, al igual que las reservas de Paraguay, que se redujeron en 2,1% ($us 166 millones). Sin embargo, está situación no es motivo de alarma en los medios de prensa de estos países”, acusa la entidad.