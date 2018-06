Gobierno dice que no cederá ante el ultimátum de la UPEA

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, afirmó este domingo que el Gobierno nacional no cederá a las demandas de la UPEA por más presión que exista y ratificó que no se otorgarán más de los 70 millones de bolivianos que propusieron finalmente, sin que exista una auditoría que transparente los recursos que administra esa universidad.

"Es complicado dialogar con medidas de presión porque eso genera perjuicio para la población. No es correcto, nosotros no vamos a ceder por más presión que exista en esta lucha por más transparencia", dijo la autoridad en conferencia de prensa, afirmando que el Tesoro General de la Nación no es una "maquinita" que imprime billetes.

La casa de estudios superiores de la ciudad de El Alto dio en las últimas horas un ultimátum para que las autoridades nacionales retomen las conversaciones sin condicionamientos en un plazo de 48 horas. Mañana volverán a las calles para exigir más presupuesto, apoyados por algunas carreras de la UMSA.

"Estamos abiertos al diálogo, pero el tema de divergencia es la transferencia. Se generó esta diferencia porque quien nada tiene nada teme. No estamos dispuestos a seguir otorgando recursos si no sabemos cómo se los usa. Ofrecimos estos 70 millones, pero necesitamos auditorías", agregó el ministro.

Lamentó además que bajo la excusa de la autonomía no se ejerza suficiente control a los recursos destinados a la UPEA y recordó que auditorías iniciadas por la propia administración de esa universidad detallan que no existe un manejo eficiente del dinero.